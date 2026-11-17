María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señaló al expresidente Gustavo Petro y al exmandatario venezolano Nicolás Maduro como presuntos determinadores del asesinato de su esposo.

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En sus declaraciones, pidió a la Fiscalía concentrar las investigaciones en identificar quiénes habrían ordenado el crimen y no limitarse a las capturas de integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’.

Tarazona cuestionó que se atribuya directamente la autoría intelectual a ‘Iván Márquez’, jefe de esa estructura armada, pues considera que los detenidos hasta ahora estarían relacionados principalmente con labores de logística, organización y financiación del atentado.

Según afirmó, Petro y Maduro habrían dado la orden de asesinar al dirigente político. Sin embargo, aclaró que estos señalamientos no constituyen conclusiones judiciales y deberán ser investigados por las autoridades.

La viuda también criticó la política de Paz Total del anterior gobierno, al considerar que permitió a grupos armados continuar con sus actividades delictivas.

Insistió en que se debe identificar a todos los responsables para evitar que el magnicidio quede impune.

Tras las acusaciones, Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y aseguró que volvió a solicitarle a su abogado, Alejandro Carranza, presentar una denuncia inmediata por calumnia contra Tarazona.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.