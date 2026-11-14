La posible muerte de alias el Zarco Aldinever, señalado de tener un papel clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, volvió a ser tema de conversación al conocerse un documento reservado de las agencias de seguridad del Estado que registra su asesinato.

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Este sábado, Semana reveló el contenido de un informe elaborado por organismos de inteligencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se confirmaría el deceso del Guerrillero.

Sin embargo, María Claudia Tarazona sostiene que el hombre estaría en Venezuela y que su paradero sería fundamental para esclarecer quién ordenó el crimen.

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En uno de sus apartados, el documento se refiere directamente a José Aldinever Sierra y presenta su muerte como un golpe estratégico para la organización ilegal. La información resulta especialmente importante por los señalamientos que han surgido alrededor de su posible participación en la planeación del asesinato del precandidato presidencial.

La investigación por el magnicidio ha avanzado con la captura y condena de varios de los responsables materiales. No obstante, establecer quién estuvo detrás de la orden sigue siendo uno de los principales interrogantes. Para la familia de Miguel Uribe Turbay, Aldinever tendría información determinante sobre la conexión entre los autores del ataque en Bogotá y las estructuras de la Segunda Marquetalia.

El nombre del señalado cabecilla apareció desde que Iván Márquez anunció, en agosto de 2019, la creación de esa disidencia de las Farc. En aquella aparición pública estuvo acompañado por otros antiguos integrantes de la guerrilla, entre ellos El Paisa, Romaña, Jesús Santrich y el propio Zarco Aldinever.

¿Qué dice el documento reservado sobre el Zarco Aldinever?

El informe conocido por Semana fue elaborado con información de organismos como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía, el Ejército y las Fuerzas Militares. Allí se advierte que la Segunda Marquetalia mantiene capacidades delictivas en territorio venezolano, particularmente relacionadas con la adquisición de material de guerra, inteligencia y tecnología.

El documento también describe las confrontaciones de esa estructura con el ELN en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, así como sus estrategias para conservar influencia en diferentes regiones. Entre ellas menciona la circulación de panfletos, videos y actividades de extorsión para mantener su presencia y capacidad de intimidación.

Sobre Aldinever, el informe señala expresamente: “El asesinato del sujeto José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever, representa una afectación estratégica que profundiza el estado de debilitamiento de la facción de la Segunda Marquetalia, especialmente en el subsistema de recursos”.

Otro elemento que respalda la versión de las autoridades es que el antiguo cabecilla ya no aparece en el organigrama de la organización que manejan las agencias de seguridad. En la estructura identificada, Iván Márquez figura como principal jefe, mientras que en la Dirección Nacional aparecen nombres como John Jairo Bedoya, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles, y Gener García Molina, alias John 40.

María Claudia Tarazona contradice la versión de las autoridades

La viuda de Miguel Uribe Turbay cuestionó la información consignada en el documento y aseguró que no corresponde a los datos que, según ella, ha entregado a la Fiscalía. Su principal argumento es que Aldinever no habría muerto, sino que permanecería en campamentos de la Segunda Marquetalia en Venezuela, bajo el mando de Iván Márquez.

“El Zarco Aldinever es el enlace entre alias el Viejo, que es la mano derecha, y la organización criminal en Bogotá de alias el Costeño”, manifestó Tarazona, según las declaraciones recogidas por Semana.

La mujer también sostuvo que la familia cuenta con información radicada ante la Fiscalía sobre la supuesta ubicación del cabecilla en el vecino país. Por esa razón, considera que presentarlo como fallecido podría desviar la atención de una de las líneas que permitirían identificar a los responsables intelectuales del asesinato.

Tarazona también ha señalado a alias Enrique Marulanda como una persona que habría tenido participación directa en la planeación del magnicidio. En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, mencionó una mina ilegal que, según su versión, estaría bajo su custodia y pertenecería a John 40. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de la viuda y hacen parte de los asuntos que deben esclarecer las autoridades.

La Segunda Marquetalia mantiene presencia en zonas de frontera

Más allá de la discusión sobre el paradero de Aldinever, el informe reservado expone las preocupaciones de inteligencia sobre la expansión de esa organización armada. Entre los territorios mencionados están Vichada, Guainía y La Guajira, además de zonas fronterizas con Venezuela y Brasil.

Las agencias advierten sobre el interés de la estructura en controlar corredores fluviales como los ríos Vichada, Guainía y Orinoco, que serían utilizados para movilizar cargamentos de cocaína y pasta base. También identifican el narcotráfico y la minería ilegal como fuentes de financiación.

El documento agrega que la organización buscaría ampliar sus capacidades armadas, financieras y de expansión delictiva, con presencia en sectores del estado venezolano de Zulia a través de las comisiones Jesús Santrich y 41.

Por ahora, las versiones sobre la muerte del Zarco Aldinever siguen enfrentadas. Mientras el documento de inteligencia lo registra como asesinado y fuentes militares consultadas por Semana mantienen esa información, María Claudia Tarazona insiste en que estaría vivo. Su situación continúa siendo un asunto de especial interés para la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.