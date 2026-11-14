Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue llevando sus servicios sociales de forma directa a los barrios, especialmente a través de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se realizará una jornada informativa dirigida a los habitantes de la localidad de San Cristóbal, donde las personas tendrán la oportunidad de consultar todo lo relacionado con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y recibir orientación sobre otros beneficios y programas.

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Según información difundida por la SDIS, la actividad tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, en el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, ubicado en la calle 37 Bis B Sur # 2-81. Durante esta jornada, habitantes de la zona podrán acercarse para resolver inquietudes sobre las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado, así como también conocer en detalle los requisitos de acceso, procesos de pago y los canales habilitados para la atención de beneficiarios. La jornada incluirá además asesoría sobre bloqueos, suspensiones y motivos por los cuales el pago puede verse suspendido, de acuerdo con información del portal bogota.gov.co.

Otro aspecto relevante de este encuentro es la presencia de los operadores financieros MOVii y dale!, que orientarán a los asistentes acerca de los procesos de bancarización esenciales para recibir los beneficios. Además, representantes de TransMilenio estarán disponibles para responder preguntas sobre el beneficio de Pasajes Gratis de Ingreso Mínimo Garantizado, lo que facilita la movilidad de quienes son beneficiarios del programa.

Se destaca también la participación de iniciativas como Jóvenes con Oportunidades y Colombia Mayor, cuyos equipos informarán sobre servicios y alternativas de atención para sus respectivos públicos. Esta estrategia, denominada IMG al Barrio, busca acercar la oferta institucional a los territorios, facilitando el acceso directo y la atención efectiva de la ciudadanía, según lo informado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Vale la pena resaltar que esta será una de las últimas jornadas programadas para el año en curso, por lo cual la entidad invita especialmente a los habitantes de San Cristóbal a asistir y resolver sus inquietudes sobre programas y servicios sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizará la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado en San Cristóbal?

La jornada tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, ubicado en la calle 37 Bis B Sur # 2-81, según confirmó la Secretaría Distrital de Integración Social en su invitación a la comunidad de San Cristóbal.

¿Qué servicios estarán disponibles en la jornada de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir información y resolver inquietudes sobre el Ingreso Mínimo Garantizado, los procesos de bancarización a través de MOVii y dale!, el beneficio de Pasajes Gratis de TransMilenio, así como orientación de los programas Jóvenes con Oportunidades y Colombia Mayor, de acuerdo con lo informado por la SDIS.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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