Una conversación familiar que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en el último contacto que Martha Patricia tuvo con su hija. Desde entonces, la mujer intenta obtener información sobre el paradero de Lesly Vanessa Rincón Ortiz, una joven de 25 años que vivía y trabajaba en Bogotá.

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La videollamada ocurrió el 31 de octubre. En ese momento, madre e hija hablaron sobre asuntos relacionados con la rutina de Lesly, quien se encontraba organizando sus actividades para los días siguientes. Nada hacía pensar que después de ese intercambio dejarían de comunicarse.

Al día siguiente, la joven no cumplió con una de sus actividades previstas y su madre comenzó a preocuparse al no conseguir establecer contacto con ella. La falta de noticias se prolongó y llevó a sus allegados a buscar ayuda para conocer qué había ocurrido.

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Lesly es oriunda de Cali y se había trasladado a Bogotá para trabajar y construir sus proyectos personales. Su vida en la capital estaba ligada a sus responsabilidades laborales y a la vivienda que tenía en la localidad de Fontibón.

¿Qué le contó Lesly a su madre en la última llamada?

Durante la videollamada del 31 de octubre, la joven le comentó a Martha Patricia que tendría un cambio en su horario laboral. A partir del primero de noviembre debía comenzar una jornada de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Ese fue uno de los últimos datos que la madre conoció directamente de su hija. Cuando llegó el día en que debía cumplir ese horario, Lesly no se presentó y tampoco volvió a comunicarse con sus familiares.

La mujer comenzó a buscar respuestas sobre lo sucedido y acudió a las autoridades para reportar el caso. Desde entonces, la familia espera conocer qué ocurrió después de aquella conversación.

El trabajo que tenía la joven en el aeropuerto El Dorado

Lesly trabajaba para una empresa contratista que presta servicios de limpieza en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Su vinculación era con esa compañía y no directamente con la administración de la terminal aérea.

La joven vivía en un apartaestudio del barrio Zelfita, en la localidad de Fontibón. Además de sus responsabilidades laborales, tenía proyectos personales en Bogotá, entre ellos el pago de un apartamento propio.

Características físicas y teléfonos para entregar información

Según informó Noticias Caracol, para ampliar la búsqueda, los allegados difundieron una descripción física de la joven y habilitaron números de contacto para recibir información que ayude a localizarla.

Estos son los datos suministrados por su familia:

Nombre: Lesly Vanessa Rincón Ortiz.

Lesly Vanessa Rincón Ortiz. Edad: 25 años.

25 años. Estatura: 1,62 metros.

1,62 metros. Tez: blanca.

blanca. Cabello: corto y ondulado.

corto y ondulado. Ojos: claros, color miel.

claros, color miel. Tatuajes: no tiene.

no tiene. Seña particular: una cicatriz en el cuello.

una cicatriz en el cuello. Último lugar de residencia conocido: barrio Zelfita, localidad de Fontibón, Bogotá.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con los números entregados por sus familiares: 317 438 2324 y 350 601 3118. También está disponible el teléfono 580 3814, extensiones 31265 y 17710.

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