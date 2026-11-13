Daniel Alberto Arce, un joven de 28 años que había desaparecido en la represa de Betania, en el departamento del Huila, fue encontrado sin vida varios días después de que se le perdiera el rastro en ese embalse. El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda que adelantaban organismos de socorro y autoridades de la región.

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El cuerpo fue ubicado el jueves 12 de noviembre, después de cuatro días de búsqueda, en inmediaciones del condominio Santa Helena, en jurisdicción de Yaguará. Para encontrarlo, los equipos de rescate utilizaron drones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, que trabajó de manera coordinada con organismos de socorro y autoridades locales.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, Arce había asistido a una celebración de cumpleaños en una embarcación tipo pontón, en el embalse. En medio de la reunión, el joven habría entrado al agua y no volvió a salir a la superficie. Su desaparición fue reportada el 8 de noviembre.

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El caso, sin embargo, también está rodeado de interrogantes para sus familiares. Según relató una prima del joven a Blu Radio, después de perder comunicación con él recibieron información sobre un supuesto ahogamiento, pero posteriormente conocieron diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido durante la celebración.

Entre los relatos que llegaron a la familia está la posibilidad de que Daniel se hubiera lanzado voluntariamente al agua. También conocieron versiones sobre una posible discusión entre personas que estaban en la embarcación e incluso un supuesto empujón. Hasta ahora, esas hipótesis no han sido confirmadas por las autoridades.

Por esa razón, sus allegados pidieron que se revisen las cámaras de seguridad y que se escuche a quienes estuvieron en la celebración, con el propósito de reconstruir los últimos momentos del joven. La Fiscalía y las autoridades competentes adelantan las diligencias para establecer cómo ocurrió su muerte y determinar si se trató de un accidente o de otra circunstancia.

Hallan sin vida a joven que había desaparecido en la represa de Betania. Daniel Alberto Arce, de 28 años, había desaparecido el pasado 8 de noviembre en aguas del embalse. Su cuerpo fue localizado cerca del condominio Santa Helena, gracias al apoyo de drones del Cuerpo Oficial… pic.twitter.com/WwOVjNt76t — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 12, 2026

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