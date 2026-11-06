Por: El Espectador

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Un operativo liderado por la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en la vía entre Popayán, departamento del Cauca, y La Portada, en el Huila, permitió la captura de un hombre que transportaba armas de fuego, munición y elementos de intendencia ocultos entre pollos vivos en un camión. El hecho se produjo luego de que el conductor del vehículo intentara evitar un control policial en la carretera, lo que despertó sospechas entre los uniformados. De acuerdo con la Policía, tras interceptar el camión fue posible adelantar una inspección exhaustiva que reveló no solo la carga de aves vivas, sino también un arsenal de preocupante magnitud.

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En medio de los pollos, las autoridades hallaron dos fusiles calibre 5,56 milímetros, acompañados por cinco proveedores y un total de 351 cartuchos del mismo calibre. Además, se encontraron dos pistolas de calibre 9 milímetros, dos proveedores adicionales y 24 cartuchos. La requisa también permitió incautar tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio marca Baofeng, todos elementos asociados a la operatividad y la comunicación en posibles actividades ilícitas. El camión, utilizado como medio para el traslado de este material, fue igualmente aprehendido por las autoridades como parte del procedimiento.

El detenido, junto con todo el material bélico y los elementos incautados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de avanzar en las investigaciones judiciales correspondientes sobre este caso. La incautación, de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, evidencia las estrategias utilizadas para el transporte ilegal de armas y la relevancia de los controles en las carreteras del país.

El coronel Edwin Correa Correa, quien lidera la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, afirmó que no se permitirá el uso de las carreteras nacionales para actividades que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ratificó el compromiso de la institución con la realización de controles permanentes y la intervención oportuna para frenar cualquier expresión de delito, asegurando la protección de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué armas y elementos incautó la Policía en el camión entre Popayán y La Portada?

La Policía encontró en el camión dos fusiles calibre 5,56 milímetros con cinco proveedores y 351 cartuchos; dos pistolas de calibre nueve milímetros con dos proveedores y 24 cartuchos; además de tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio Baofeng. Todo esto estaba oculto entre pollos vivos.

¿Por qué la Policía inspeccionó el camión en la vía Popayán-La Portada?

El vehículo fue inspeccionado porque el conductor intentó evadir un puesto de control en la vía entre Popayán y La Portada, lo que alertó a las autoridades. Tras la detención, el registro permitió descubrir el arsenal y demás elementos que transportaba, según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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