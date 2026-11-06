Después de dos años de incertidumbre, una madre y su hija finalmente volvieron a estar juntas. Se conocieron las primeras imágenes del reencuentro entre Leida y Arleth Carolina Álvarez Castillo, la docente barranquillera que desapareció en octubre de 2024 y fue encontrada con vida en Bogotá.

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Los videos del encuentro, difundidos por El Tiempo, muestran el esperado momento entre ambas, luego de una búsqueda que mantuvo a la familia recorriendo diferentes lugares del Caribe colombiano y haciendo llamados públicos para conocer el paradero de la mujer.

La historia de Arleth había llamado la atención por la insistencia de su mamá, quien nunca abandonó la esperanza de encontrarla. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026, cuando Leida apareció entre los asistentes a la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio con un cartel que llevaba la fotografía de su hija.

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Dos años de búsqueda y un reencuentro en Bogotá: la historia de Arleth Carolina Álvarez La docente desapareció en Barranquilla hace dos años. Desde entonces, su madre no dejó de buscarla hasta encontrarla en la capital. Estas son las primeras imágenes de su reencuentro.

https://t.co/QncaBbCew9 #ArlethCarolinaÁlvarez #Barranquilla #Bogotá #Reencuentro #HistoriasDeVida — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 7, 2026

En aquella ocasión, la mujer aprovechó la multitud para preguntar si alguien tenía información sobre la docente. Su imagen, sosteniendo el aviso en medio de una celebración llena de música y comparsas, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la búsqueda.

La desaparición de Arleth ocurrió el 22 de octubre de 2024, cuando salió de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. Desde entonces, familiares y conocidos difundieron fotografías en redes sociales, acudieron a las autoridades y recorrieron distintos municipios para intentar encontrarla.

La mujer es magíster en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, ubicada en Sabanagrande.

Su hallazgo se produjo recientemente en Bogotá, donde, según la información conocida sobre el caso, fue localizada mientras deambulaba por las calles. Al enterarse de la noticia, su madre viajó desde la región Caribe hasta la capital para encontrarse con ella. La Alcaldía de Malambo apoyó el desplazamiento de Leida con los tiquetes de avión.

Aunque las imágenes del reencuentro representan el desenlace esperado durante más de dos años por sus seres queridos, todavía hay preguntas sin resolver. No se han conocido públicamente detalles sobre las circunstancias en las que Arleth permaneció desaparecida ni sobre su estado de salud.

Por ahora, la prioridad de la familia es acompañarla y avanzar en los trámites necesarios para su regreso.

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