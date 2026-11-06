Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión crucial en el proceso contra Santiago Uribe Vélez, al cerrar otra posibilidad para que su defensa lograra una revisión de la condena que le impuso una pena de más de 28 años de prisión. Esta sentencia lo declaró responsable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el marco de las investigaciones sobre el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, según información contenida en el fallo del alto tribunal.

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La defensa de Uribe Vélez había presentado una nueva solicitud con la que pretendía habilitar la posibilidad de interponer un recurso judicial adicional, con la esperanza de tumbar la sentencia que lo condenó. Puntualmente, sus abogados acudieron a una tutela, que es un mecanismo judicial en Colombia utilizado para la protección de derechos fundamentales, con el objetivo de lograr que se revisara la negativa anterior a la presentación de un recurso de casación. La casación es un recurso extraordinario que busca que un tribunal superior corrija errores en las decisiones judiciales, pero en este caso, la Corte Suprema consideró que ya se había agotado la oportunidad procesal de discutir la condena por esos mecanismos.

Además, la defensa solicitó que se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Uribe Vélez mientras se resolvía la tutela. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no existían fundamentos suficientes para acceder a esa suspensión, de acuerdo con los argumentos expuestos en su pronunciamiento. El tribunal explicó que la defensa ya había contado con la oportunidad de impugnar la sentencia inicial empleando los recursos establecidos por la ley y que no era viable abrir una alternativa jurídica para reexaminar el caso con base en los mismos argumentos.

De esta manera, con el rechazo a esta nueva solicitud, la sentencia dictada contra Santiago Uribe Vélez permanece vigente. El expediente será remitido a la Corte Constitucional, instancia que podría decidir si revisa o no la tutela, aunque ello no implica necesariamente que se abrirá una nueva discusión sobre el fallo. Esta decisión confirma la solidez del proceso adelantado por la justicia sobre los hechos relacionados con el accionar del grupo ‘Los 12 Apóstoles’ en Antioquia durante la década de los noventa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el argumento de la Corte Suprema para rechazar la solicitud de Santiago Uribe Vélez?

La Corte Suprema sostuvo que la defensa de Uribe Vélez ya había utilizado los recursos legales establecidos para controvertir la condena y advirtió que no era posible habilitar un nuevo mecanismo judicial para repetir la discusión sobre la sentencia, según los términos que expuso en la decisión.

¿Qué delitos le fueron atribuidos a Santiago Uribe Vélez en relación con ‘Los 12 Apóstoles’?

Santiago Uribe Vélez fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el contexto de las actividades perpetradas por el grupo paramilitar denominado ‘Los 12 Apóstoles’, que habría operado en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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