El senador Iván Cepeda anunció que pronunciará un discurso contra el machismo y el patriarcado dentro de las organizaciones de izquierda y progresistas en Colombia. El mensaje llega en medio de la controversia que enfrenta el expresidente Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez, quien lo señala de presuntamente ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales.

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(Vea también: Iván Cepeda se destapó sobre escándalo de Petro con Deicy Jiménez y dijo qué hará el Pacto Histórico)

A través de su cuenta de X, Cepeda publicó un mensaje titulado “Contra el machismo y el patriarcado en las izquierdas y el progresismo colombiano”, en el que invitó a sus seguidores a estar pendientes de una intervención que hará el próximo domingo desde Valledupar.

El pronunciamiento adquiere relevancia por el momento político en el que aparece, pues las acusaciones contra Petro han puesto bajo discusión la posición de las figuras y organizaciones del Pacto Histórico frente a las denuncias, la defensa de los derechos de las mujeres y la coherencia de sus postulados feministas.

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Este es el mensaje de Cepeda:

CONTRA EL MACHISMO Y EL PATRIARCADO EN LAS IZQUIERDAS Y EL PROGRESISMO COLOMBIANO Invito a seguir por redes sociales el discurso que pronunciaré el próximo domingo desde Valledupar, que será un llamado a la reflexión en la izquierda colombiana sobre el machismo y el patriarcado en nuestras organizaciones. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 6, 2026

Iván Cepeda anunció discurso contra el machismo en las izquierdas

“Invito a seguir por redes sociales el discurso que pronunciaré el próximo domingo desde Valledupar, que será un llamado a la reflexión en la izquierda colombiana sobre el machismo y el patriarcado en nuestras organizaciones”, escribió el senador.

La publicación no menciona directamente a Gustavo Petro ni hace referencia expresa a las denuncias de Deicy Jiménez. Sin embargo, el mensaje aparece en un momento en el que el comportamiento de los integrantes y dirigentes del progresismo está bajo escrutinio público por el escándalo que involucra al expresidente.

El señalamiento de Cepeda tiene un destinatario concreto: las propias organizaciones de izquierda. En lugar de limitar su reflexión a los problemas de machismo y discriminación en la sociedad, el congresista plantea que también deben examinarse las prácticas que pueden reproducirse dentro de sus estructuras políticas.

El senador tampoco anticipó cuáles serán los puntos específicos de su intervención ni si hará referencias a situaciones particulares. Por ahora, su anuncio está centrado en la necesidad de abrir una discusión interna sobre el patriarcado.

Denuncias contra Gustavo Petro pusieron al progresismo bajo presión

El anuncio de Cepeda se conoce después de que Deicy Jiménez hiciera públicas graves acusaciones contra Gustavo Petro, a quien señaló de haberle ofrecido contratos estatales a cambio de servicios sexuales. La mujer también habló de una supuesta red de mujeres que habría participado en ese esquema durante el gobierno anterior.

La controversia tomó mayor dimensión el 4 de noviembre, cuando Jiménez publicó un video en el que aparece junto al exmandatario en una situación de intimidad. La denunciante presentó la grabación como respaldo de sus afirmaciones, aunque el material, por sí solo, no demuestra que hubiera existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales y sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y méritos. También cuestionó que el video fuera presentado como prueba sin que se hubieran establecido su fecha, origen, autenticidad y contexto mediante un análisis pericial.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.