Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá se enriquece una vez más con la presentación del Coro Filarmónico Infantil, que ofrecerá un concierto gratuito, con ingreso sujeto a previa inscripción, este sábado 7 de noviembre a las 4:00 p. m. en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Este evento, enmarcado dentro de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadanía a través de manifestaciones artísticas y eventos pensados para el disfrute familiar, de acuerdo con información publicada en el portal Bogotá.gov.co.

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El espectáculo estará a cargo de niñas y niños integrantes del proceso de formación musical ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En esta jornada se interpretarán obras corales tanto universales como latinoamericanas, lo que promete una combinación sonora que transita entre la tradición internacional y el arraigo regional. Según la información de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el repertorio ha sido cuidadosamente seleccionado para conectar diferentes épocas y tradiciones musicales, permitiendo que el público se transporte por un recorrido sonoro diverso y emotivo, pensado para espectadores de todas las edades.

Este concierto se desarrolla en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, ubicada en la Avenida La Esmeralda # 57-60, en la localidad de Teusaquillo; este espacio ha sido elegido por ser un entorno propicio para actividades culturales y artísticas orientadas a la familia, en el interior del que se propicia el encuentro con la música coral. De acuerdo con la publicación en la red social X de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, este será un momento para sorprenderse con el talento de las nuevas generaciones y disfrutar de una selección musical que invita al juego, la escucha y el compartir en comunidad.

La entrada al evento es sin costo, pero requiere inscripción previa, y se recomienda llegar con anticipación, ya que el aforo es limitado. De esta manera se garantiza una experiencia segura y acogedora para los asistentes, permitiéndoles vivenciar el talento infantil de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratuitamente para el concierto del Coro Filarmónico Infantil en Bogotá?

Para asistir al concierto del Coro Filarmónico Infantil es necesario realizar una inscripción previa, según lo indica la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La inscripción es gratuita y se hace en línea, requisito indispensable debido a la limitación de aforo. Es fundamental llegar temprano el día del evento para asegurar el ingreso.

¿Qué tipo de repertorio interpretará el Coro Filarmónico Infantil en la Biblioteca Pública Virgilio Barco?

De acuerdo con la información de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el repertorio incluye obras corales universales y latinoamericanas. Las piezas han sido seleccionadas para ofrecer un recorrido musical que conecta diferentes épocas y tradiciones, destacando tanto la diversidad cultural como el talento infantil de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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