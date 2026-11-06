El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Este 6 de noviembre se cumplieron 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del M-19, hecho que marcó profundamente la historia de Colombia. El homenaje a las víctimas y sus familias se llevó a cabo en la plazoleta principal del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía y fue encabezado por los presidentes de las altas cortes, de acuerdo con El Espectador. Allí, familiares de víctimas, entre los cuales estuvo el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, recordaron a sus seres queridos. Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado durante la toma, expresó con firmeza que los miembros del M-19 han sido imputados dos veces por estos hechos, en el marco del proceso de paz, pero sin que se haya exigido verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. “Perdonaron a estos criminales a cambio de nada”, sostuvo el exministro, quien además resaltó la violencia y desolación que dejó la operación militar en la que murieron no solo guerrilleros sino también civiles y funcionarios judiciales.
En la misma ceremonia, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, recordó que en esos días del 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue escenario de una de las tragedias nacionales más dolorosas. Magistrados, empleados y ciudadanos perdieron la vida cumpliendo sus deberes. Meneses subrayó la importancia de aprender la lección dejada por los magistrados asesinados: permanecer fieles a la toga, la Constitución y a la misión judicial, incluso en circunstancias adversas, como forma de honrar su memoria y dignificar a las víctimas. Explicó que la memoria tiene dos dimensiones: una colectiva, que protege del olvido a toda la sociedad; y una individual, vinculada al respeto por la dignidad humana.
La presidenta resaltó el ejemplo de la magistrada Fanny González Franco, primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia, quien enfrentó resistencia en 1984 solo por ser mujer. Citó las palabras que González pronunció antes de morir, reflejando la dignidad y el compromiso con la justicia. Según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica citados por El Espectador, la toma y retoma del Palacio de Justicia causaron al menos 94 muertes, incluidos once magistrados, y la desaparición de al menos doce personas, aunque las cifras podrían no estar completas. El objetivo del M-19, como indica la fuente, fue llevar a cabo un juicio político contra el presidente Belisario Betancur, al considerar incumplidos los acuerdos de paz y cese al fuego firmados en agosto de 1984. La tragedia permanece como una herida abierta: muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos y exigiendo justicia.
¿Cuántas personas murieron y desaparecieron durante la toma del Palacio de Justicia?
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985, murieron 94 personas, entre ellas once magistrados. Además, al menos doce personas se encuentran desaparecidas, aunque se advierte que estas cifras podrían no ser completas y varias familias todavía buscan a sus seres queridos.
¿Cuál era el objetivo del M-19 al tomar el Palacio de Justicia en 1985?
Según la información presentada por El Espectador, el propósito de la guerrilla del M-19 al tomar el Palacio de Justicia fue llevar a cabo un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur, ya que consideraban que no estaba cumpliendo los Acuerdos de Cese al fuego y Diálogo Nacional firmados en agosto de 1984. Interpretaron esto como una traición a la construcción de la paz en Colombia.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO