Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia en torno a las denuncias realizadas por Deicy Jiménez y el video en el que aparece el expresidente Gustavo Petro sigue sin pausa, despertando pronunciamientos de diferentes protagonistas. Esta vez, fue Juliana Guerrero quien decidió romper el silencio y aclarar su posición ante la opinión pública. De acuerdo con un mensaje divulgado en sus propias redes sociales, Guerrero negó categóricamente cualquier vínculo con Deicy Jiménez y afirmó no tener conocimiento alguno sobre una supuesta instrumentalización de mujeres para solicitar favores sexuales. También pidió que sea la justicia, y no las especulaciones mediáticas, la que se ocupe de dilucidar los hechos en cuestión.

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Guerrero subrayó que los señalamientos hacia su vida privada no tienen sustento y lamentó que se pretendan tejer insinuaciones debido a su cercanía política con Gustavo Petro. En sus propias palabras, afirmó: “No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación”. Así mismo, cuestionó que algunas narrativas tiendan a vincular a las mujeres que ejercen roles políticos cercanos al exmandatario con insinuaciones sobre su vida sexual o las presenten como instrumentos de terceros, calificando estas versiones como “profundamente irrespetuosas” y carentes de reconocimiento a su autonomía.

Juliana Guerrero enfatizó que su vida personal pertenece al ámbito privado y sostuvo que ejercer un cargo público no implica renunciar a los derechos de intimidad y dignidad. Subrayó que ha asumido las consecuencias de sus actos, las cuales le han producido “bastante dolor”, y rechazó que se intente vulnerar su dignidad usando aspectos personales para atribuirle responsabilidades ajenas.

En el trasfondo de este nuevo pronunciamiento pesa el antecedente judicial reciente de Guerrero. Según reportó SEMANA, la exfuncionaria aceptó responsabilidad en el caso de los títulos impuestos de forma irregular ante la Fundación Universitaria San José. En una audiencia, reconoció haber cometido fraude procesal al presentar información fraudulenta mediante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) para aspirar a la viceministerio de Juventudes y entregó documentos ante el Ministerio de Igualdad.

Las declaraciones de Juliana Guerrero coinciden con el auge de las denuncias de Deicy Jiménez, quien habló de la existencia de una red de mujeres implicadas en la firma de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno Petro. Ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Jiménez entregó su testimonio y divulgó un video junto a Petro. Por ahora, las investigaciones continúan y solo la justicia podrá determinar el alcance y la veracidad de estas acusaciones, como han reiterado tanto las partes involucradas como los organismos consultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel tuvo Juliana Guerrero en el caso de títulos irregulares ante la Fundación Universitaria San José?

Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad ante la justicia por haber presentado documentos fraudulentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, de acuerdo con información de SEMANA. En audiencia, reconoció que incurrió en fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y entregar estos datos al Ministerio de Igualdad.

¿Cuáles son las denuncias de Deicy Jiménez en el caso de contratos durante el gobierno Petro?

Deicy Jiménez denunció ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia la supuesta existencia de una red de mujeres vinculadas a contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Como parte de su testimonio, Jiménez entregó un video en el que aparece junto al expresidente, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.