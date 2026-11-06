Por: Noticiero 90 minutos

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En el proceso de recuperación del Valle del Cauca después del terremoto, han comenzado a surgir distintas organizaciones solidarias que impulsan el desarrollo y la resiliencia regional. Una de estas iniciativas es Borondo por el Barrio, que funciona como fundación, grupo social y marca, desempeñando un papel clave en la gestión y ejecución de proyectos sociales, además de visibilizar y fortalecer los liderazgos dentro de diversas comunidades. Según datos publicados por Noticiero 90 Minutos, esta organización busca empoderar a actores locales, generando impacto a través de actividades tanto de ayuda directa como de integración social.

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En los meses siguientes al terremoto, la fundación desarrolló la 'Donatón salsera', una estrategia enfocada en la recolección de insumos para comunidades rurales y vulnerables. Este programa culminó recientemente y logró recaudar 20 toneladas de ayudas, alcanzando a 90 familias que enfrentan condiciones difíciles. Este esfuerzo coordinado incluyó colaboración con líderes de las comunas 2, 7 y 14 de Cali, quienes facilitaron la logística para llevar los insumos a familias de las zonas de Darién y Yumbo, como señaló el reportaje de 90 Minutos.

De acuerdo con Mariluz Cruz, fundadora de Borondo por el Barrio, la 'Donatón salsera' se inspiró en eventos internacionales de recaudación de fondos y se materializó a través de jornadas culturales entre el 12 de agosto y el 30 de octubre. Durante estas actividades, la asistencia acudía a espectáculos de salsa y marimba, recibía comida típica como empanadas y marranitas, y en contraprestación donaban alimentos. La fundación organizó tres encuentros de este tipo, integrando el arte y la solidaridad comunitaria como pilares del proyecto.

Más allá de la donación material, la organización extiende su apoyo mediante atención psicológica y talleres de autocuidado y planeación, destinados a ayudar a damnificados de todas las edades. Ejemplo de esto son las intervenciones realizadas en barrios como 7 de Agosto, Marroquín 1, Marroquín 2 y el corregimiento de Darién, específicamente en la vereda Palo Negro. Además, la fundación proyecta un evento navideño para llegar a 200 niños del oriente de Cali, integrando novenas tradicionales y apoyos psicosociales, buscando mantener la cohesión e integración comunitaria ante la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las donatones salseras para ayudar a comunidades vulnerables del Valle del Cauca?

Las donatones salseras organizadas por Borondo por el Barrio combinan actividades culturales, como espectáculos de salsa y marimba, con jornadas de donación en las que los asistentes entregan alimentos a cambio de participar en el evento. Esta dinámica ha permitido recolectar insumos y movilizarlos hacia familias rurales y vulnerables afectadas tras el terremoto, logrando una participación activa de la comunidad tanto en la recaudación como en la entrega de ayudas, de acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué tipo de apoyo psicosocial ofrece la Fundación Borondo por el Barrio a los damnificados?

La fundación no solo facilita la entrega de comida y ropa, sino que también brinda acompañamiento psicológico a afectados de todas las edades. Lo hace mediante talleres de autocuidado y planeación comunitaria, los cuales han sido implementados en varios barrios y corregimientos. Estos espacios buscan fortalecer la salud mental y la resiliencia de los habitantes, para enfrentar de manera integral las consecuencias del terremoto y promover el bienestar colectivo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.