Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Ataco, ubicada en el sur del departamento, vivió momentos críticos debido a una grave afectación en la comunicación. Según reportes conocidos, una falla generalizada dificultó que los habitantes pudieran realizar llamadas o enviar mensajes de texto. Esta situación cobró mayor relevancia porque se presentó en medio de una delicada crisis de orden público, tras un nuevo ataque dirigido contra la estación de Policía del municipio.

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Claro explicó que, por falla de energía en el municipio, se presentó daño de transformador de la estación base que da cobertura al casco urbano de Ataco, al tiempo que confirmó que ya se solucionó y en estos momentos el servicio esta arriba. También se han presentado descargas atmosféricas, pero ya aseguramos la energía en Ataco.

La afectación en las telecomunicaciones fue motivo de preocupación entre los habitantes de Ataco, quienes enfrentaron serias dificultades para conocer el estado de sus familiares y mantenerse informados sobre lo que sucede en diferentes sectores del municipio.

El hecho sucedió luego de un atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el cual se presume que los atacantes utilizaron drones, explosivos y ráfagas de disparos contra la estación de policía de Ataco. El impacto de este ataque también habría provocado daños en la biblioteca municipal.

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En respuesta a la situación de violencia, se adoptaron medidas restrictivas en Ataco. Inicialmente, sólo se permitió la salida de los habitantes entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para que pudieran abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, tras conocerse el nuevo ataque, esta autorización fue revocada y la población recibió la orden de permanecer recluida en sus viviendas para evitar riesgos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cayó la señal de Claro en Ataco durante el ataque?

Claro indicó que se presentó daño de transformador de la estación base que da cobertura al casco urbano de Ataco por falla de energía en el municipio, al tiempo que confirmó que ya se solucionó y en estos momentos el servicio esta arriba. También se han presentado descargas atmosféricas, pero ya aseguramos la energía en Ataco.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes de Ataco tras el atentado?

De acuerdo con los reportes, las autoridades restringieron inicialmente la movilidad de la población, permitiendo únicamente la salida de los habitantes para abastecerse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Después del nuevo ataque, se suspendió esta autorización y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas para evitar exponerse a posibles enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad del municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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