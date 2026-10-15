Este jueves es muy movido en materia de telecomunicaciones en Colombia porque empieza a regir la fusión que se dio entre Movistar y Tigo, proceso que se lleva a cabo desde hace más de un año.

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A través de un manifiesto, Claro se refirió a dicha fusión y lo primero que expresa es que “El liderazgo no se declara, se demuestra”.

La fusión de Tigo y Movistar bajo el control de Millicom, autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), reconfiguró el sector y dejó a Claro frente a un rival renovado. La respuesta del operador no tardó: un manifiesto público que suena más a declaración de ‘guerra’ que a comunicado corporativo.

El mensaje de Claro es directo: “El liderazgo no se declara, se demuestra. Colombia está entrando en una etapa en la que conectar ya no es suficiente. El país necesita capacidad para transportar, alojar, procesar y proteger la información, mantener disponibles sus servicios esenciales y convertir la tecnología en productividad y oportunidades. En Claro llevamos años construyendo esa capacidad”.

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Con esa frase, la compañía no solo se posiciona frente a la nueva entidad fusionada, sino que traza una hoja de ruta sobre lo que considera el verdadero desafío del sector: no la cobertura, sino la infraestructura digital integral. Claro anunció además que continuará invirtiendo, innovando y elevando la calidad de sus servicios, aunque sin precisar cifras concretas en este primer pronunciamiento.

Decisión que tomó Claro en Colombia luego de fusión entre Movistar y Tigo

En medio de este nuevo desafío, Claro tomó la decisión de seguir apostando por Colombia y, en ese mismo manifiesto, anunció que seguirá invirtiendo, innovando y elevando la calidad de sus servicios.

Mientras tanto, la nueva Tigo —resultado de la integración de Tigo y Movistar— llega al mercado con un músculo financiero declarado: una inversión anunciada de 8,5 billones de pesos para los próximos cuatro años. Los promotores de la fusión argumentaron ante la SIC que buscaban conformar una compañía más grande, con mayores capacidades y más fortaleza para competirle de tú a tú a Claro, en beneficio del usuario final.

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