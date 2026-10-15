La marca Movistar dejará de operar de manera independiente en Colombia y sus servicios pasarán progresivamente a Tigo, como parte de la integración de ambas operaciones bajo el control de Millicom.

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La compañía inició la campaña “Movistar ahora es Tigo” para comunicar el proceso, que será gradual y contará con información y acompañamiento para los usuarios.

El cambio se produce después de que Millicom adquiriera el 67,5 % de Movistar Colombia en febrero de 2026 y posteriormente comprara el 32,5 % restante al Estado colombiano, con lo que pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones.

Además de la integración de las marcas, Millicom anunció inversiones por $8,5 billones durante los próximos cuatro años para fortalecer las telecomunicaciones en el país.

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Los recursos serán destinados a redes fijas y móviles, fibra óptica, centros de datos, digitalización y expansión de la tecnología 5G.

El plan contempla más de 5.000 ampliaciones de capacidad, 1.100 nuevos sitios de cobertura y mejoras para más de tres millones de colombianos. También busca conectar a más de 492.000 personas de zonas rurales sin acceso actual.

Con las adquisiciones, que sumaron $4,5 billones, la apuesta total de Millicom en Colombia alcanza $13 billones. Tigo será la marca que concentrará los servicios de ambas compañías.

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