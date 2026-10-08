Por: EL PILON SA

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Como Deiber José García Arzuaga, de 35 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en la mañana de este martes, dentro de las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, situadas en el norte de Valledupar. La información preliminar recopilada en el sitio señala que la víctima habría ingresado sin autorización al centro académico, presuntamente con la intención de sustraer tramos de cableado eléctrico. Durante la manipulación de las redes energizadas, sufrió una descarga tan severa que, de acuerdo con los informes, le causó la muerte de manera instantánea.

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De acuerdo con EL PILÓN, el fallecido tenía antecedentes relacionados con el hurto de cableado. Fue capturado en flagrancia en junio del año 2021, en la calle 4 del municipio de La Jagua de Ibirico. En esa ocasión, la Policía encontró que momentos antes había hurtado 28 metros de cable telefónico, avaluados en 6.000.000 de pesos y propiedad de la empresa Movistar. Durante ese procedimiento, portaba una segueta, herramienta empleada para cortar objetos metálicos, lo que refuerza las sospechas de su posible involucramiento en delitos similares.

Al principio, los reportes oficiales señalaron incorrectamente que la víctima era una mujer. Sin embargo, este error fue corregido luego de las verificaciones de identidad llevadas a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, proceso que también fue corroborado por la investigación periodística de EL PILÓN. Este tipo de confusiones en los reportes muestran la dificultad de identificar con precisión y rapidez a las víctimas en situaciones de emergencia.

El CTI llegó al lugar para acordonar el área y realizar los actos urgentes, incluida la inspección técnica del cadáver. El levantamiento del cuerpo se complicó por una circunstancia crítica: el fallecido quedó atrapado entre cables de alta tensión, situación que exigió intervenciones técnicas especializadas para evitar más incidentes y asegurar el área antes de llevar el cuerpo a la sede de Medicina Legal.

Actualmente, las autoridades continúan investigando para aclarar los hechos y establecer exactamente cómo se produjo el ingreso de García Arzuaga a la universidad, así como las condiciones que posibilitaron el incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el contexto de la muerte de Deiber José García Arzuaga en la Universidad Santo Tomás de Valledupar?

La muerte de Deiber José García Arzuaga ocurrió dentro de la Universidad Santo Tomás, ubicada en el norte de Valledupar. Según EL PILÓN, García Arzuaga habría ingresado sin autorización para intentar sustraer cableado eléctrico, lo que implicó manipular redes energizadas que provocaron su fallecimiento de manera inmediata. Las autoridades y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargaron de acordonar el área, realizar la inspección técnica y, tras superar complicaciones por la presencia de cables de alta tensión, trasladar el cuerpo a Medicina Legal.

¿Qué antecedentes tenía Deiber José García Arzuaga relacionados con hurto de cable?

De acuerdo con la información divulgada por EL PILÓN, Deiber José García Arzuaga fue capturado en flagrancia en junio de 2021, en La Jagua de Ibirico, después de hurtar 28 metros de cable telefónico propiedad de Movistar, los cuales estaban avaluados en seis millones de pesos. Durante esa retención portaba una segueta, lo cual sugiere que ya había estado involucrado en acciones similares, antecedente que ayuda a las autoridades a contextualizar el caso actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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