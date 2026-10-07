Por: EL PILON SA

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El profesor Cristian Cárdenas, junto con las estudiantes Laura Daniela Rueda y Daniela Valentina De La Hoz, enfrenta un desafío inesperado a pocos días de su viaje académico a la República de Corea. Aunque el Gobierno coreano cubrió los tiquetes internacionales mediante el Ministerio de Asuntos Patrióticos y Veteranos de la República de Corea, la delegación de la Institución Educativa Técnica La Esperanza necesita aún 7 millones de pesos colombianos para costear alojamiento, alimentación y desplazamientos internos entre Valledupar y Bogotá, como informó EL PILÓN.

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La oportunidad de presentar una investigación sobre los veteranos colombianos de la Guerra de Corea surgió a través de ‘Map to Tomorrow’, un proyecto binacional diseñado para recuperar la memoria histórica de los soldados colombianos y transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones. La presentación tendrá lugar en la Escuela Singeomdan, en Incheon, tras un largo proceso de trabajo escolar liderado desde el colegio público del norte del país.

La búsqueda de recursos, sin embargo, no ha resultado sencilla. El propio Cárdenas relató que desde el 2 de octubre ha intentado obtener apoyo económico ante la Secretaría de Educación de Valledupar. Esta entidad, citada por EL PILÓN, aclaró que no tiene radicada ninguna solicitud formal de ayuda económica a nombre del profesor; solo cuenta con documentos solicitando permisos y garantías de continuidad académica. De esta manera, los trámites oficiales se limitaron a la gestión interna para permitir la salida de la delegación y la organización temporal de las clases, sin lograr avanzar en soluciones financieras.

Mientras tanto, el docente ha asumido parte de los gastos, convencido de la importancia de mostrar el trabajo de cerca de 15 estudiantes que, tras meses de investigación, escritura y diseño, crearon un libro ilustrado sobre la participación colombiana en la Guerra de Corea. La experiencia incluyó desde el aprendizaje sobre cómo buscar información confiable hasta entrevistas con un veterano del conflicto, aportando una mirada personal y creativa a la historia que, según las propias estudiantes, había pasado desapercibida en el país.

El proyecto, que inicialmente nació como un ejercicio escolar, se consolidó como una oportunidad de intercambio cultural y de reconocimiento para los alumnos y para los veteranos colombianos. Sin embargo, el apoyo económico que falta sigue siendo el principal obstáculo para que dos estudiantes del colegio y su profesor puedan representar su investigación ante estudiantes coreanos. Por eso, la solicitud de ayuda se ha extendido a la comunidad, empresas y organizaciones interesadas en respaldar este esfuerzo histórico y académico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la participación de Colombia en la Guerra de Corea?

La participación de Colombia en la Guerra de Corea marcó un episodio histórico relevante para el país, ya que fue el único país latinoamericano en enviar tropas y unidades navales para apoyar a Corea del Sur bajo el mando de las Naciones Unidas. Esta contribución es poco reconocida en la memoria colectiva colombiana, por lo que el trabajo de los estudiantes de La Esperanza busca resaltar el valor, esfuerzo y sacrificio de los veteranos, y transmitir esa historia a nuevas generaciones.

¿Qué es el proyecto ‘Map to Tomorrow’ y cómo involucra a los estudiantes colombianos?

‘Map to Tomorrow’ es un proyecto binacional que promueve la recuperación y difusión de la memoria de los veteranos colombianos que participaron en la Guerra de Corea. Los estudiantes colombianos, con el liderazgo de su profesor, han investigado, escrito y diseñado un libro ilustrado sobre este episodio, llegando incluso a entrevistar a un veterano y a preparar una presentación que será compartida en la Escuela Singeomdan, en Incheon, con el objetivo de fortalecer los lazos históricos y culturales entre Colombia y la República de Corea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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