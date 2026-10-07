Por: EL PILON SA

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El Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE) llevará a cabo este sábado 10 de octubre la gala de entrega de incentivos correspondiente a la décima primera edición de este evento. De acuerdo con la información suministrada, la ceremonia tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en el salón Juglares del Hotel Sonesta, ubicado en la ciudad de Valledupar. En esta ocasión, las artistas que se han destacado en sus diferentes categorías serán reconocidas con la estatuilla dorada ‘Rita’, que simboliza los méritos y la importancia de cada logro alcanzado dentro del certamen.

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La lista de galardonadas esta edición incluye a Jeimy Arrieta como Reina Profesional, Ana Paula Leal como Reina Infantil, Sara Mora coronada Reina Caribeña, Jessica Moreno reconocida como Reina Extranjera, Allison Sánchez en la categoría de Aprendiz Destacada, Leidy Daza como Cantante Reina y Yeraldine Hernández como Reina Compositora. Según el comunicado oficial, cada una de las ganadoras recibirá la estatuilla dorada ‘Rita’ durante el evento, en un acto que celebra el talento femenino en uno de los géneros más representativos del folclor colombiano, el vallenato.

Adicionalmente, el encuentro incluye un homenaje especial al periodismo. Durante la gala será entregada la Estatuilla EVAFE de Oro al Periodismo 2026 al comunicador Aquiles Hernández Saurith. Este galardón, otorgado por la Fundación Decuplum, busca destacar el compromiso y la labor de quienes promueven la visibilidad y participación de la mujer en la música vallenata y el folclor. La organización reconoce en Hernández Saurith un aliado fundamental para que el trabajo femenino en este ámbito cultural obtenga mayor difusión y reconocimiento.

En síntesis, el EVAFE continúa consolidándose como un espacio clave para el reconocimiento del talento femenino dentro del folclor vallenato, resaltando tanto a sus intérpretes y compositoras como a quienes contribuyen a ampliar su alcance a través de los medios de comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron las ganadoras en el Encuentro Vallenato Femenino 2026?

Las ganadoras reconocidas en la undécima edición del Encuentro Vallenato Femenino fueron Jeimy Arrieta como Reina Profesional, Ana Paula Leal como Reina Infantil, Sara Mora como Reina Caribeña, Jessica Moreno como Reina Extranjera, Allison Sánchez como Aprendiz Destacada, Leidy Daza como Cantante Reina y Yeraldine Hernández como Reina Compositora, de acuerdo con la información oficial del evento.

¿Qué representa la estatuilla dorada ‘Rita’ entregada en el EVAFE?

La estatuilla dorada ‘Rita’ entregada en el Encuentro Vallenato Femenino simboliza el reconocimiento a los logros alcanzados por las artistas en distintas categorías de este certamen, destacando el mérito y la relevancia del talento femenino dentro de la música vallenata, según lo señalado en el comunicado del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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