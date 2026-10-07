Por: EL PILON SA

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En Valledupar, diferentes empresas están abriendo vacantes laborales dirigidas a personas con diversos perfiles académicos y niveles de experiencia profesional. De acuerdo con la información presentada por Michelle Moya Castellanos, se ofrecen empleos principalmente en los sectores financiero, comercio, alimentos y atención al público. Las posiciones cuentan con contratos de tiempo completo, modalidad presencial y salarios que pueden llegar hasta los $2.399.750 mensuales, sumado a beneficios adicionales en algunos casos.

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Entre las oportunidades destaca la vacante de Auxiliar de Caja Operativo en el Banco Serfinanza. Según la información ofrecida, este cargo exige formación profesional en áreas administrativas o financieras y experiencia de al menos dos años en el sector bancario. Las funciones incluyen la realización de operaciones bancarias, manejo y verificación de efectivo, validación de documentación y conocimientos básicos de grafología. El contrato es a término indefinido, directamente con el banco, con una jornada de lunes a viernes y un salario de $2.100.000 al mes, más beneficios institucionales.

Jiro S.A., por su parte, ofrece una vacante de cajero/a en Alkomprar. Se requiere educación técnica o tecnológica en áreas administrativas, experiencia de un año en manejo de caja, facturación y atención al cliente, preferiblemente en grandes superficies. El salario es de $2.207.000 mensuales, para una labor de tiempo completo y presencial.

Makro Supermayorista S.A. tiene abierta una posición para Auxiliar de Carnes. Esta está dirigida a bachilleres, con un mínimo de seis meses de experiencia específica en el manejo y venta de productos cárnicos, conocimientos en manipulación de alimentos y manejo de equipos propios del área. Además de un salario de $1.900.000, la empresa resalta diversos beneficios como descuentos, auxilios y programas de formación.

Dollarcity, por su parte, busca Auxiliar de Tienda. La persona encargada deberá desarrollar labores de atención al cliente, manejo de caja, organización de bodegas y limpieza de las instalaciones. El requisito es tener un año de experiencia, bachillerato completo, conocimientos básicos en computación y disposición para turnos rotativos. El salario ofrecido es de $1.840.000 mensuales.

Finalmente, ESESCO busca Recepcionista / Asistente Administrativo. Esta vacante está dirigida a personas con experiencia inferior a un año en funciones similares, dominio avanzado del español y buen manejo del inglés, así como conocimientos en Microsoft Excel y organización de documentos. El salario asignado es de $2.399.750 mensuales, con contrato a término indefinido y presencia obligatoria en las instalaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales requisitos para los empleos disponibles en Valledupar?

Los requisitos varían según la vacante, pero entre los más comunes se encuentran habilidades específicas de acuerdo con el área (como manejo de caja, atención al cliente o manipulación de alimentos), experiencia mínima que oscila entre seis meses y dos años, formación técnica, tecnológica o profesional según el cargo, y conocimientos adicionales como manejo de herramientas de computación, idiomas o capacidades numéricas.

¿Qué beneficios adicionales ofrecen las empresas en las vacantes laborales mencionadas?

Algunas empresas, como Makro Supermayorista y Banco Serfinanza, destacan beneficios complementarios al salario, incluyendo descuentos en marcas propias, auxilios educativos, fondo de empleados, programas de formación y beneficios institucionales propios del sector financiero. Además, varias opciones ofrecen contratos indefinidos y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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