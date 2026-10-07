Por: Portal Bogotá

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En el marco del Mes de la Discapacidad, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, junto con el Consejo Local de Discapacidad, organizó una jornada clave para acercar oportunidades laborales y orientación a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en Bogotá. Según información divulgada por los canales oficiales de la Alcaldía, este encuentro fue diseñado para facilitar el acceso a servicios y construir proyectos de vida más incluyentes en el territorio, brindando información relevante sobre empleo, formación y emprendimiento.

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La jornada se caracterizó por su enfoque integral y colaborativo. De acuerdo con la Alcaldía, la coordinación se realizó con entidades reconocidas como Compensar, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Secretaría Distrital de Salud, Planeación Distrital, el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Fundación Best Buddies, entre otros. Estas instituciones presentaron ofertas laborales, oportunidades de formación académica y alternativas para el desarrollo de emprendimientos, además de facilitar orientación sobre diversos trámites públicos relacionados con la discapacidad.

Un aspecto central fue la inclusión efectiva a través de servicios como la presencia de intérpretes, gestionada por la Agencia Pública de Empleo del SENA, que permitió la participación activa de personas sordas en la jornada. Compensar también aportó información sobre cómo acceder a procesos de empleabilidad, formación y fomento empresarial. Por su parte, el IPES trabajó articuladamente para identificar emprendimientos impulsados por personas con discapacidad o sus familiares y cuidadores. La Fundación Best Buddies ofreció asesoría específica en oportunidades para personas con discapacidad, incluyendo casos de autismo.

Adicionalmente, la Subred Norte brindó acompañamiento en el proceso de solicitud del registro y certificado de discapacidad, facilitando estos trámites directamente en el entorno local para eliminar barreras de acceso a quienes los necesitaban. Jimena Bellamil, delegada de la Política Pública de Discapacidad, Envejecimiento y Vejez para Barrios Unidos, resaltó la importancia de llevar estos servicios al territorio: "Si podemos venir acá al territorio y tomar los datos y la documentación y orientarlos y hacer el trámite por ellos, pues le facilitamos un poco ese papeleo".

La actividad también incluyó una capacitación a cargo de Planeación Distrital sobre la transición del SISBÉN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) al RUI, en la que se explicaron los nuevos procesos y se resolvieron inquietudes de las personas mayores y personas con discapacidad respecto al acceso de servicios públicos. Todo esto refuerza el compromiso de la administración local en reducir barreras de acceso e impulsar la inclusión social y económica de quienes enfrentan discapacidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la jornada de empleabilidad de la Alcaldía Local de Barrios Unidos a la inclusión laboral de personas con discapacidad?

La jornada facilita el acceso a ofertas de trabajo, formación y emprendimiento para personas con discapacidad, promoviendo la participación de múltiples entidades especializadas en inclusión laboral. Al acercar los servicios y brindar orientación directa en el territorio, se reducen obstáculos administrativos y se fomenta la autonomía de este grupo poblacional en el mercado laboral.

¿Qué cambios implica la transición del SISBÉN al RUI para personas con discapacidad en Bogotá?

Durante la jornada, Planeación Distrital explicó que esta transición implica un nuevo sistema para identificar y clasificar a beneficiarios de servicios estatales. El proceso está orientado a mejorar el acceso y la focalización de programas sociales. Si usted desea saber más, “SISBÉN” se refiere al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales y “RUI” es el Registro Único de Inclusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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