Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, extiende una invitación a toda la ciudadanía para participar en ‘Leer el mundo, formas de ver, escuchar y habitar la lectura’. Este programa se presenta como un espacio dedicado a la conversación entre mediadoras y mediadores expertos en lectura, escritura y oralidad, quienes comparten sus experiencias, conocimientos y recomendaciones. Así, exploran las múltiples conexiones entre los distintos lenguajes de expresión y la vida diaria de quienes residen en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por BibloRed, la intención es abrir espacios donde los testimonios, ideas y herramientas sobre el acto de leer trasciendan los formatos tradicionales.

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En este contexto, la propuesta busca expandir la mediación en torno a las prácticas de lectura, escritura y oralidad, más allá de la divulgación de contenidos especializados. La iniciativa es llevar la conversación a diversos escenarios urbanos y reconocer que la mediación no se limita únicamente a los espacios físicos de las bibliotecas. Esto implica entender la lectura, la escritura y la oralidad como fenómenos presentes en la vida cotidiana, por fuera de los límites convencionales. Según BibloRed, el programa es un escenario incluyente, pensado para cualquier persona interesada en reflexionar y compartir memorias, preferencias y saberes, sin importar su experiencia previa o nivel académico.

El programa, conducido por mediadoras y mediadores denominados LEO, se ha diseñado como un espacio horizontal, en el que las y los oyentes son vistos como portadores de saberes y experiencias valiosas. Cada emisión se convierte en un encuentro para intercambiar perspectivas, fomentando la participación activa y el sentido comunitario. Además, esta propuesta ofrece una oportunidad para descubrir herramientas e ideas útiles que pueden ser apropiadas en la cotidianidad, promoviendo la integración de la lectura, la escritura y la oralidad a diversos aspectos de la vida en Bogotá.

Quienes deseen participar pueden sintonizar las emisiones todos los miércoles a las 9:00 a. m., con repetición a las 7:00 p. m., de acuerdo con la programación de BibloRed, lo que facilita el acceso a estos contenidos a distintos públicos. Así, la Red fortalece su misión de acercar la cultura y el conocimiento a la comunidad capitalina, permitiendo vivir la experiencia de la lectura desde nuevas perspectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Leer el mundo, formas de ver, escuchar y habitar la lectura’ de BibloRed?

El programa consiste en encuentros conducidos por mediadoras y mediadores de lectura, escritura y oralidad que exploran, a través de conversaciones y recomendaciones, las conexiones entre distintos lenguajes de expresión y la vida diaria de los habitantes de Bogotá. Según BibloRed, es un espacio abierto donde cualquier persona interesada puede escuchar y participar, sin importar su experiencia previa, en un ambiente incluyente y horizontal.

¿Cuándo y cómo puedo escuchar el programa de lectura de BibloRed?

De acuerdo con la información de BibloRed, usted puede escuchar el programa ‘Leer el mundo, formas de ver, escuchar y habitar la lectura’ todos los miércoles a las 9:00 a. m., con una repetición a las 7:00 p. m. Estas emisiones buscan facilitar el acceso para diferentes públicos, acercando la cultura y el intercambio de saberes a la comunidad de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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