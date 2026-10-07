Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Rock al Parque, uno de los festivales musicales más emblemáticos del país, que en esta ocasión trasciende la música para convertirse en un espacio de promoción y apoyo a los emprendimientos locales. Según información de la Alcaldía de Bogotá, el evento abrirá sus puertas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, y la entrada será gratuita para todos los asistentes.

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En esta edición, la marca 'Hecho en Bogotá', impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), tendrá un papel protagónico en el festival. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en conjunto con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se realizará una muestra de quince emprendimientos locales que forman parte de la denominada Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE), una iniciativa cuyo fin es visibilizar y propiciar espacios de comercialización para los pequeños negocios de la ciudad.

La selección de los emprendimientos resalta principalmente propuestas en las categorías de moda y accesorios. Entre los negocios participantes se encuentran Saturnia Store, Camelia Roses, Saudade y Arkanox, enfocados en vestidos para mujeres y propuestas unisex; Moonster Machinep y UMANUT, que ofrecen joyería personalizada y contemporánea; Sumercé Marca, especializada en sombreros y gorras; CALAVRIA y Descarada, que presentan camisas para diferentes públicos; Dealer, con ropa hecha de fibras recicladas; Ser Sur, dedicada a chaquetas unisex; Castelia con productos de artes plásticas; Dark Venus, enfocado en maletines; Ritual.24, que ofrece camisas unisex, hoodies y ropa interior femenina; y BAD STREETWEAR, especializado en camisas unisex.

Este esfuerzo conjunto busca acercar los productos de estos emprendedores a las miles de personas que cada año visitan Rock al Parque, facilitando oportunidades para el crecimiento del sector y promoviendo la economía local en un ambiente cultural relevante para Bogotá. La presencia de la SDDE y de Idartes refuerzan la importancia de la colaboración institucional en beneficio de los talentos creativos de la ciudad.

De esta forma, Rock al Parque 2026 no solo se consolida como un referente musical, sino también como una plataforma de exhibición y comercialización para los emprendimientos capitalinos, integrando arte, moda y desarrollo económico en un solo escenario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué emprendimientos estarán presentes en Rock al Parque 2026 en Bogotá?

En Rock al Parque 2026, participarán quince emprendimientos locales seleccionados en categorías como moda, accesorios, joyería y artes plásticas. Entre los negocios destacados están Saturnia Store, Saudade, Camelia Roses, Arkanox, Moonster Machinep, UMANUT, Sumercé Marca, CALAVRIA, Ser Sur, Dealer, Castelia, Dark Venus, Ritual.24, BAD STREETWEAR y Descarada. Estos emprendimientos ofrecerán productos que van desde vestidos y camisas hasta productos hechos con fibras recicladas y joyería personalizada, fortaleciendo la visibilidad del talento local.

¿Qué es la Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) en Rock al Parque?

La Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) es una iniciativa presentada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), donde se exhiben y comercializan productos de diversos negocios locales durante Rock al Parque. El objetivo principal de la ZAE es ofrecer a los emprendedores bogotanos un espacio para acercar sus productos al público y promover su crecimiento económico dentro del marco de este importante festival cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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