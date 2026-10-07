Por: Portal Bogotá

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El suministro de agua en Bogotá y algunos municipios aledaños volvió a la normalidad en la madrugada del 7 de octubre de 2026, después de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informara la reactivación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc. Esta recuperación fue posible gracias al restablecimiento del servicio de energía eléctrica por parte de Enel Colombia, lo que permitió reiniciar la operación de la planta y superar la contingencia que afectó el acceso al agua.

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De acuerdo con la información presentada por la EAAB, el restablecimiento del servicio fue el resultado de una labor conjunta entre sus equipos técnicos y los de Enel Colombia. El trabajo coordinado permitió que el suministro de agua regresara con normalidad no solo en Bogotá, sino también en municipios como Gachancipá, Sopó y Chía, que dependen en buena parte del sistema gestionado desde Tibitoc. Además, sectores ubicados en el norte y occidente de la capital colombiana reportaron el retorno del agua a sus hogares, según destacó la EAAB.

No obstante, la entidad aclaró que el proceso de estabilización todavía requiere vigilancia constante. Los equipos técnicos de la EAAB continúan haciendo un monitoreo periódico del sistema para garantizar que el restablecimiento sea completo y permanente en todas las zonas afectadas por la interrupción reciente.

En medio del proceso de normalización, la EAAB anticipó a sus usuarios que pueden surgir cambios temporales en la coloración del agua, un fenómeno que se explica por el movimiento brusco del líquido dentro de las tuberías tras la reactivación de la planta. Si bien estos cambios no necesariamente representan riesgos mayores, la entidad recomienda que cualquier novedad o inquietud se reporte de inmediato a la Acualínea 116, la línea de atención habilitada para la ciudadanía.

Finalmente, la EAAB agradeció la comprensión y el apoyo de los usuarios durante la emergencia. La comunicación constante y el acompañamiento de la ciudadanía han sido claves para enfrentar la contingencia y avanzar hacia una estabilización total del suministro en las áreas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se modificó el color del agua tras el restablecimiento del suministro en Bogotá?

Según la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la alteración temporal en la coloración del agua ocurrió debido al movimiento del líquido en las tuberías durante la estabilización de la Planta Tibitoc. Este fenómeno suele ser común cuando se reinician operaciones tras una suspensión y no implica, necesariamente, una afectación sobre la calidad del servicio. La recomendación es reportar cualquier cambio a la Acualínea 116.

¿En qué municipios y sectores de Bogotá se normalizó el suministro de agua tras la contingencia?

La EAAB informó que, tras superar la emergencia, el suministro de agua se normalizó específicamente en los municipios de Gachancipá, Sopó y Chía, además de sectores ubicados en el norte y occidente de Bogotá. El restablecimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la EAAB y Enel Colombia, permitiendo así la pronta recuperación del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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