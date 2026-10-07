Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la seguridad vial viene posicionándose como uno de los ejes centrales para el bienestar colectivo, gracias al trabajo conjunto de diversas empresas, entidades y colectivos ciudadanos. Esta labor fue reconocida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) durante la edición 2026 de los Reconocimientos por Buenas Prácticas en Seguridad Vial, evento central de la XX Semana de la Seguridad Vial. De acuerdo con la información suministrada, en esta ocasión se recibieron 124 postulaciones, de las cuales se destacaron 62 iniciativas consideradas como ejemplos de acciones efectivas en la prevención de siniestros y la promoción de comportamientos responsables en las vías de la capital colombiana. Dichas acciones, además, contribuyen a fortalecer una cultura de cuidado y respeto por la vida en el entorno vial.

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La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, a través de un mensaje en la red social X, subrayó la importancia del trabajo articulado entre diferentes actores. Según Ortíz, “la seguridad vial la construimos todos”, y resaltó que además de las organizaciones galardonadas, la Red de Seguridad Vial de Bogotá ya cuenta con más de 2.200 integrantes que comparten experiencias y soluciones prácticas orientadas a disminuir los riesgos en las carreteras y calles locales.

En la ceremonia se entregaron varias distinciones. Por un lado, los Sellos en Seguridad Vial —Oro, Plata y Bronce—, que valoraron los avances en Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), el compromiso de Empresas Salvavidas en Moto y el desempeño de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEAS). Por otra parte, se otorgaron Medallas de Buenas Prácticas en Seguridad Vial, pensadas para premiar empresas de todos los tamaños, operadores de transporte público masivo e iniciativas diseñadas para proteger a motociclistas, ciclistas y peatones. Además, en el Plan Padrino 2026 se reconoció tanto a empresas mentoras como a las que se esforzaron por mejorar gracias al apoyo recibido.

Según la propia secretaría María Fernanda Ortiz, estos reconocimientos no son solo un premio, sino una manera de visibilizar iniciativas exitosas, compartirlas e inspirar a otros a replicarlas, con el fin de salvar vidas. Estas acciones se inscriben en el marco de la política de Visión Cero, una apuesta que integra a diferentes sectores —públicos, privados y ciudadanos— bajo la premisa de hacer de la movilidad una actividad cada vez más segura.

La XX Semana de la Seguridad Vial continúa en marcha para toda la ciudadanía, con una programación de eventos disponible en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué empresas y organizaciones fueron reconocidas por la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá por sus buenas prácticas en seguridad vial?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá destacó 62 iniciativas de empresas, entidades, operadores y colectivos ciudadanos durante los Reconocimientos por Buenas Prácticas en Seguridad Vial, seleccionadas entre 124 postulaciones. Los reconocimientos incluyeron sellos en Seguridad Vial, medallas y distinciones especiales en el marco del Plan Padrino 2026, premiando tanto a los mentores como a las organizaciones que fortalecieron sus estrategias para garantizar la seguridad en las vías.

¿Qué es el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y para qué sirve en Bogotá?

El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es una de las modalidades reconocidas por la Secretaría Distrital de Movilidad y consiste en una herramienta de gestión adoptada por empresas para mejorar la seguridad vial de sus trabajadores o usuarios. Su objetivo es implementar prácticas y políticas que reduzcan los riesgos y prevengan siniestros en las vías, contribuyendo a una movilidad más segura en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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