Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa impulsando la empleabilidad en la ciudad con una nueva serie de ferias de trabajo programadas para el 19 y 20 de noviembre de 2026, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía, estas jornadas buscan conectar a cientos de aspirantes con más de 870 oportunidades laborales, principalmente en los sectores de tecnología, servicios y actividades financieras.

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Uno de los eventos centrales será el JobFest de ExpoTech Lago 2026, que se llevará a cabo en el parque Lago Gaitán y el Centro de Alta Tecnología, en horario de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. durante los dos días. Aquí se presentarán cerca de 800 vacantes dirigidas especialmente a perfiles enfocados en áreas tecnológicas y digitales, brindando la posibilidad de interactuar directamente con las empresas participantes. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente mediante un formulario habilitado por la Alcaldía, según detalla la misma fuente.

La oferta tampoco deja de lado a quienes recién culminan el bachillerato. En ese sentido, la convocatoria de HIRED EXPERT abre 20 vacantes para el cargo de atención bilingüe en el área legal (CS Legal Atención bilingüe), donde se requiere dominio conversacional de inglés en nivel B2 o C1, y no es obligatorio contar con experiencia previa. El salario anunciado asciende a $2.300.000, sumado a un auxilio extralegal de transporte de $600.000. La selección de estos cargos se desarrollará a través de entrevistas virtuales el jueves 19 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., mediante la plataforma Microsoft Teams.

Adicionalmente, se encuentran disponibles 50 vacantes con JOB&TALENT CO S.A.S para gestores y gestoras de soluciones financieras. Las personas interesadas deben presentar título de bachiller y al menos seis meses de experiencia laboral, y las funciones incluyen asesoría y venta de productos financieros en grandes superficies y fuera de ellas. El proceso de selección para este cargo tendrá lugar el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a. m., utilizando Google Meet como canal de entrevista virtual.

Para mantenerse informado sobre estas y otras ofertas laborales, la Alcaldía sugiere seguir el canal oficial de WhatsApp, donde se comparten novedades sobre trabajos disponibles, recomendaciones para procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y consejos para la creación de hojas de vida, de acuerdo con la información compartida por la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizarán las ferias de empleo de Bogotá en noviembre de 2026?

Las ferias de empleo promovidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre de 2026. Estas jornadas están diseñadas para ofrecer cientos de vacantes en sectores clave como tecnología, servicios y actividades financieras, según información oficial de la alcaldía.

¿Cuál es el perfil requerido para las vacantes bilingües de HIRED EXPERT en Bogotá?

Para optar a las vacantes ofertadas por HIRED EXPERT, los aspirantes deben tener título de bachiller y un nivel conversacional de inglés certificado en B2 o C1. No es necesaria experiencia previa en el puesto y se ofrece un salario base junto con un auxilio extralegal de transporte, de acuerdo con la convocatoria publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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