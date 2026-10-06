Por: Portal Bogotá

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La iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" presenta una nueva cita con el empleo, enfocada en ofrecer oportunidades laborales a una amplia diversidad de perfiles de la capital. La jornada está programada para el 15 de octubre en Corferias, donde más de 180 empresas pondrán al alcance de las y los asistentes más de 18.000 vacantes laborales. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), esta oferta está dirigida especialmente a población joven, mujeres, profesionales, personas sin experiencia, mayores de 50 años, personas con discapacidad, migrantes y personas refugiadas, ampliando así el espectro de inclusión y garantizando oportunidades para quienes tradicionalmente enfrentan mayores barreras al momento de buscar trabajo.

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Para facilitar el acceso y la participación, la SDDE ha habilitado múltiples canales de inscripción. Las personas interesadas pueden consultar la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde se encuentran detalles sobre las vacantes disponibles y el formulario de inscripción. Alternamente, quienes prefieran atención directa pueden acercarse a la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 # 27 - 00, en el edificio Bochica, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Existen también puntos de atención en localidades como Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, donde la ciudadanía puede recibir orientación y apoyo presencial.

Además, la administración distrital pone a disposición el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para consultar información y servicios relacionados con la jornada. De igual forma, la Unidad Móvil de Empleo permanecerá hasta el 10 de octubre en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, brindando atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y el sábado hasta el mediodía.

Durante la jornada, individuos de diferentes perfiles encontrarán oportunidades en sectores como comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información y comunicaciones, e industrias creativas. De acuerdo con la SDDE, treinta empresas realizarán preselecciones avanzadas y doce de ellas presentarán vacantes exclusivas para mayores de 50 años, lo que representa un impulso significativo para esta población.

La Megaferia ofrecerá además orientación laboral, espacios de formación y servicios de entidades aliadas, incluyendo la oferta formativa de Experta. Sobre esto, María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, enfatizó en la importancia de habilitar diferentes formas de inscripción y preparación para que toda la ciudadanía pueda acceder a esta jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo inscribirme en la Megaferia de Empleo Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

La inscripción para participar en la jornada laboral puede realizarse a través de la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), donde las personas interesadas consultan las vacantes y diligencian el formulario. También es posible obtener información y registrarse en el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ o en los puntos de atención presencial en localidades como Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Quienes busquen atención directa pueden acercarse a la Agencia de Empleo de Bogotá o a la Unidad Móvil de Empleo en la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

¿Qué perfiles y sectores laborales participan en la Megaferia de Empleo de Bogotá?

La jornada reúne más de 180 empresas y ofrece más de 18.000 oportunidades en sectores como comercio, construcción, servicios financieros, logística, transporte, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información y comunicaciones, e industrias creativas. Están abiertas a jóvenes, mujeres, personas sin experiencia, profesionales, mayores de 50 años, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, de acuerdo con lo comunicado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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