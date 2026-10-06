Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito, a través de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", lanzó una invitación enfática a todas las familias con población priorizada en la ciudad. El llamado es claro: ningún niño, niña, joven ni adulto debe quedarse por fuera del sistema educativo. Este mensaje cobra especial relevancia para aquellas personas que no lograron solicitar un cupo durante la primera fase de matrículas para el año 2027 en Bogotá.

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De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Educación del Distrito, se habilitó una nueva oportunidad para que estas familias puedan gestionar el cupo. El periodo para realizar la solicitud va desde el 5 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026. La entidad enfatiza la importancia de no dejar pasar este plazo, ya que busca garantizar el derecho a la educación en la capital y evitar que alguien quede excluido por no haber solicitado su lugar a tiempo.

El proceso es 100 % virtual, sencillo, gratuito y no requiere intermediarios. Cada persona interesada puede conocer la oferta educativa disponible a través del portal www.educacionbogota.edu.co. Allí es posible consultar las opciones vigentes, diligenciar el formulario correspondiente y recibir la asignación directa de cupo una vez se complete la información requerida. Según lo divulgado por la Secretaría, este sistema virtual ha sido diseñado para facilitar el acceso y evitar cualquier tipo de barrera administrativa.

Una vez se obtenga el cupo asignado, entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre del 2026, los beneficiarios deben ingresar de nuevo a la página web para adelantar la pre-matrícula y formalizar la matrícula, lo que incluye cargar los documentos necesarios para oficializar la inscripción. Si la formalización no se realiza en esas fechas, existe una última opción: hacerlo de manera presencial en la institución seleccionada entre el 14 y el 29 de enero de 2027. Es fundamental cumplir con este paso, ya que la matrícula formal implica la verificación y entrega de documentos; de no concluirse, el sistema liberará el cupo para asignarlo a otra persona.

La Secretaría resalta que para la primera infancia, la matrícula permanece abierta durante todo el año y los niños pueden ser inscritos en educación inicial en cualquier momento. Los responsables deben completar el proceso en la plataforma www.matriculas.educacionbogota.edu.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para solicitar un cupo escolar en colegios públicos de Bogotá?

Para solicitar un cupo escolar en los colegios públicos de Bogotá, las familias deben ingresar a www.educacionbogota.edu.co, revisar la oferta educativa, diligenciar el formulario con los datos requeridos y esperar la asignación inmediata del cupo. Posteriormente, deben formalizar la matrícula cargando los documentos en la plataforma o de manera presencial en las fechas especificadas.

¿Qué sucede si no se formaliza la matrícula en las fechas establecidas por la Secretaría de Educación de Bogotá?

Si no se formaliza la matrícula en las fechas establecidas, el cupo asignado será liberado y podrá ser reasignado a otro estudiante. Por eso es importante que los usuarios entreguen toda la documentación y completen el proceso dentro de los plazos indicados por la Secretaría de Educación del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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