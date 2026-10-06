Por: Canal Uno

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Aunque el fenómeno de El Niño se asocia tradicionalmente con sequías, este lunes 5 de octubre Bogotá fue testigo de una de las tormentas más intensas de los últimos años, con granizadas que vistieron de blanco varias localidades de la capital y dejaron cinco árboles caídos, techos colapsados y puntos anegados. La explicación, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), radica en que El Niño no elimina las lluvias, sino que modifica su comportamiento: reduce los acumulados esperados a lo largo del tiempo, pero permite la ocurrencia de eventos de corta duración y alta intensidad como el que se vivió ayer.

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La coronel Carolina Rueda Dimaté, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó en entrevista con La FM que ambos fenómenos pueden presentarse simultáneamente. “De aquí a noviembre no todos los eventos vendrán con las mismas granizadas, pero sí vamos a tener lluvias de corta duración y alta intensidad”, afirmó la funcionaria, quien advirtió que octubre y noviembre estarán marcados por este patrón climático, mientras que diciembre traerá la temporada seca habitual, pero con condiciones que podrían ser más fuertes debido a la permanencia de El Niño.

(Vea también: Árbol cayó sobre un carro por la granizada en Bogotá; conductor se salvó de tragedia)

#Bogotá | Tras registrarse en los últimos altas temperaturas en la capital colombiana, hoy cae un fuerte granizada. Bogotá y sus cosas. https://t.co/XY0XPCJTmh — Joel Kombi (@Joelpolitica) October 5, 2026

La interacción entre calor y humedad

El episodio de ayer estuvo relacionado con la interacción entre una masa de aire caliente y otra cargada de humedad. La temperatura alcanzó los 24 grados centígrados durante la mañana, condición que favoreció la formación de una tormenta de alta intensidad y corta duración. Según el Ideam, esta combinación de factores generó las condiciones propicias para que se desarrollara una tormenta severa con presencia de granizo.

Tuvimos temperaturas cercanas a los 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados.

Dijo Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), quien resaltó que este tipo de condiciones pueden presentarse durante esta temporada.

Los registros de la tormenta

Bogotá registró recientemente una de las tormentas más intensas, con 51 milímetros de lluvia en menos de dos horas y media en la estación de Engativá y alrededor de 2.634 descargas eléctricas detectadas sobre la capital. Desde las 2:20 p. m., el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) registró lluvias de alta intensidad y presencia de granizo en sectores de Engativá, Kennedy y Suba, así como reportes asociados a las precipitaciones en Fontibón y Los Mártires.

Como consecuencia de la granizada, cinco árboles cayeron, varios puntos de la ciudad quedaron anegados, y varios techos de materiales livianos colapsaron sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales. Además, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) paralizó los vuelos del aeropuerto internacional de El Dorado por baja visibilidad y falla en las comunicaciones.

El Niño y las lluvias: una relación compleja

Rueda explicó que la presencia de El Niño no elimina las lluvias, sino que modifica los acumulados esperados. En ese contexto, la funcionaria indicó que las lluvias que se presenten durante octubre y noviembre representan una oportunidad para mejorar las condiciones de las reservas hídricas antes de la llegada de la temporada seca.

Esta vendría siendo la última oportunidad para las reservas de agua antes de diciembre.

Señaló la subdirectora de Meteorología.

La coronel enfatizó que diciembre traerá la temporada seca habitual, pero advirtió que esta podría estar reforzada por los efectos de El Niño, configurando un periodo particularmente seco a nivel nacional. Sobre los embalses, explicó que los reportes de la CAR indican niveles superiores al 90%, aunque aclaró que el nivel almacenado no equivale necesariamente a la cantidad de agua que está llegando actualmente a estos sistemas.

Los aportes por lluvias son inferiores a lo esperado.

Afirmó Rueda.

Las zonas más vulnerables

La funcionaria indicó que la mayor vulnerabilidad se concentra principalmente en la región Andina, incluyendo el Eje Cafetero, Antioquia, el Altiplano Cundiboyacense, Santander y Norte de Santander. En el Caribe, además, continuará la temporada de ciclones tropicales hasta el 30 de noviembre, con el tránsito de ondas tropicales que podría generar tormentas fuertes.

En Bogotá, las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa permanecen entre las zonas donde podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad. El Idiger desplegó equipos de intervención para realizar la verificación y atención en sitio de las novedades reportadas durante la tarde.

Las recomendaciones a la ciudadanía

El Idiger recordó a los habitantes de la capital la importancia de realizar limpieza de canales, cubiertas, bajantes y sistemas de drenaje de aguas lluvias en viviendas y edificaciones. También recomendó verificar las condiciones de las cubiertas y elementos livianos, especialmente después de una granizada, y evitar arrojar residuos en calles y sumideros.

(Lea también: ¿Nueva York? Llamativas imágenes de la granizada que hubo este lunes en Bogotá)

Durante una granizada, la entidad aconseja buscar un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse. La ciudadanía puede reportar situaciones de riesgo a través de la Línea 123, canal oficial para facilitar la verificación y atención por parte de las entidades competentes. Asimismo, se invita a consultar el Sistema de Alerta de Bogotá – SAB para realizar seguimiento en tiempo real a las condiciones de lluvia en las diferentes localidades.

Lo que viene en los próximos meses

El Ideam advirtió que las lluvias intensas y granizadas pueden presentarse durante esta temporada y reiteró la importancia de mantener en buenas condiciones los sistemas de drenaje de las viviendas. La situación obliga a mantener una planificación especial ante el periodo seco que podría extenderse durante el primer semestre del próximo año.

Además, se recomendó seguir los reportes oficiales ante la posibilidad de nuevas tormentas en Bogotá, especialmente para quienes tengan vuelos en horas de la tarde, debido a que las descargas eléctricas pueden afectar comunicaciones y radioayudas aeroportuarias. El Distrito continuará monitoreando las condiciones climáticas y coordinando la atención de los reportes que se presenten en la ciudad.

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