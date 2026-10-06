Colombia atraviesa una etapa en la que las lluvias todavía permiten recuperar parte de las reservas de agua, pero el panorama climático para los próximos meses mantiene la alerta por el fortalecimiento de El Niño. El Ideam considera que este momento es especialmente importante para prepararse ante el periodo de mayor intensidad del fenómeno.

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La subdirectora de Meteorología del Instituto, teniente coronel Diana Carolina Rueda, explicó a Caracol Radio que las precipitaciones que se presentan actualmente en distintas zonas del país no significan que El Niño haya perdido fuerza. Por el contrario, el fenómeno continúa consolidándose y sus efectos podrían ser más notorios hacia el cierre de 2026 y comienzos de 2027.

Por esa razón, la funcionaria señaló que las lluvias actuales representan una oportunidad para almacenar y administrar mejor el recurso hídrico antes de que llegue el periodo más complejo. “Es la última oportunidad para recolectar el agua”, afirmó Rueda al explicar el escenario que enfrenta el país.

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La advertencia cobra mayor relevancia porque el Ideam mantiene una probabilidad superior al 90 % de que las condiciones de El Niño continúen durante el primer trimestre de 2027. Además, el Instituto ha estimado una alta posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte.

¿Qué está pasando con las lluvias en Colombia?

Aunque El Niño suele asociarse con menos precipitaciones, su presencia no significa que deje de llover en todo el territorio nacional. De hecho, Colombia atraviesa actualmente su segunda temporada de más lluvias del año, por lo que pueden presentarse aguaceros incluso mientras las condiciones del fenómeno continúan fortaleciéndose.

El Ideam explica que el comportamiento no es uniforme en todas las regiones. Las lluvias pueden presentarse de manera intensa y durante periodos cortos, acompañadas en algunos lugares por tormentas eléctricas y granizadas, sin que esto implique que desaparezcan los riesgos asociados con un periodo posterior de menor precipitación.

La situación también se relaciona con las temperaturas. Una atmósfera más caliente puede favorecer episodios de precipitaciones fuertes cuando existe suficiente humedad, por lo que un aguacero puntual no necesariamente representa una recuperación sostenida de las condiciones hídricas.

Caribe ya muestra efectos de El Niño

El Caribe colombiano es una de las zonas donde ya se han observado señales relacionadas con el fenómeno. Según el Ideam, durante junio, julio y agosto se registraron temperaturas máximas históricas en esa región.

También se han presentado niveles inferiores a los esperados en los ríos Cauca y Magdalena, mientras que algunos sectores han reportado menores precipitaciones y afectaciones sobre actividades agrícolas.

El comportamiento de los caudales es uno de los puntos que más atención recibe, debido a sus posibles efectos sobre el abastecimiento de agua, las actividades agropecuarias, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas.

Diciembre y enero concentran la preocupación

El periodo que más atención concentra es el comprendido entre finales de 2026 y comienzos de 2027. La preocupación está relacionada con la coincidencia entre una posible máxima intensidad de El Niño y una época en la que varias zonas del país suelen registrar menores precipitaciones.

El Ideam estima que existe una probabilidad superior al 90 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. En septiembre, además, el Instituto elevó al 75 % la posibilidad de que este evento sea el más intenso de los últimos 76 años.

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