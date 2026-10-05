Una nueva onda tropical se aproxima a Colombia y podría aumentar las lluvias en varias regiones durante los próximos días. Se trata de la onda tropical 55, cuyo ingreso al país está previsto por el oriente, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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El Ideam mantiene bajo vigilancia este sistema debido a su posible incidencia en las condiciones atmosféricas. Su desplazamiento coincide con un periodo en el que se esperan precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional, aunque la intensidad dependerá de la evolución del fenómeno.

La influencia de la onda 55 podría sentirse principalmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. El comportamiento de las lluvias no será uniforme y estará sujeto a la trayectoria que siga el sistema durante su paso por Colombia.

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¿Qué regiones podrían recibir más lluvias por la onda tropical 55?

En la región Caribe se espera uno de los principales efectos del fenómeno. Para el jueves 8 de octubre, el Ideam contempla un incremento de las precipitaciones en sectores del norte del país asociado con el tránsito de la onda tropical.

En las regiones Pacífica y Andina también existen condiciones favorables para la presencia de lluvias durante estos días. La respuesta del tiempo puede variar entre zonas, por lo que los pronósticos serán ajustados según el comportamiento de la onda.

¿Qué pasó con la onda tropical 54?

La onda tropical 54 presenta una trayectoria distinta. Este sistema avanza hacia Centroamérica y se aleja de Colombia, por lo que el Ideam no contempla una incidencia sobre la región Caribe del país.

El seguimiento se mantiene ahora sobre la onda 55, mientras el instituto evalúa su desplazamiento y los posibles cambios en las condiciones meteorológicas. Las autoridades actualizarán las previsiones si se presentan variaciones relevantes en el comportamiento del fenómeno.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.