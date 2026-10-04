Por: El Espectador

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En Atánquez, un pueblo enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, los kankuamos han resistido durante años las heridas físicas y emocionales impuestas por el conflicto armado. Según El Espectador, durante la época más oscura entre finales de los años 90 y mediados de los 2000, los paramilitares imponían toques de queda que confinaban a la comunidad en sus casas. Esta restricción rompió el vínculo generacional, pues los relatos sobre la cosmogonía kankuama, transmitidos por los abuelos al atardecer, quedaron encarcelados en la memoria, sin posibilidad de llegar a los más jóvenes. “Usted después de las cuatro de la tarde no puede salir”, recordaba el líder Souldes Maestre Montero, una orden que truncó ese intercambio de saberes ancestrales.

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La búsqueda de reparación llevó a que, en 2016, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenara construir la biblioteca Kankuaka como medida de reparación, según la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Sin embargo, este sueño ha estado marcado por frustraciones y retrasos. El Ministerio de las Culturas finalmente logró adjudicar el contrato en 2025 por un valor de COP 1.976 millones, pero el proceso ha resultado lento y cargado de trabas administrativas. Las suspensiones continuas vinieron primero por debates sobre la ubicación y después por alertas del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre lluvias, además de advertencias por posibles incumplimientos del consorcio a cargo de la obra, según los registros de SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública).

La comunidad se ha visto obligada a proteger hasta la madera de la construcción ante el abandono de los contratistas y la falta de respuestas claras del Ministerio. Para los jóvenes, como Brenda Icela Torres, la ausencia de este espacio significa perder oportunidades de compartir, leer o desarrollar actividades escolares. La historia de Kankuaka empezó mucho antes de la sentencia, cuando jóvenes voluntarios rescataron una caja de libros abandonada en una bodega, logrando así que la primera sede ganara el Premio Nacional de Bibliotecas. Pero el espacio fue insuficiente frente al entusiasmo colectivo y la necesidad de recuperar la memoria y la identidad.

Pese a las adversidades, los kankuamos han innovado usando la tecnología para sostener la memoria colectiva. Han desarrollado una aplicación móvil que permite a la comunidad compartir y recordar fotografías antiguas, integrando pasado y presente a través de la oralidad y el reconocimiento familiar. Para Souldes Maestre, este proyecto colectivo representa una resistencia pacífica, que, aunque fatigada por la burocracia estatal, sigue empeñada en devolverles a los jóvenes la esperanza de retomar el hilo de sus raíces.

¿Por qué la biblioteca Kankuaka es considerada una medida de reparación para el pueblo kankuamo?

La biblioteca Kankuaka fue ordenada como medida de reparación por el Tribunal Superior de Barranquilla, porque representa un espacio de recuperación de la memoria, identidad y transmisión de saberes ancestrales, factores que se vieron violentamente afectados durante el conflicto armado en Atánquez. Este espacio busca restituir el vínculo entre generaciones, permitiendo que los relatos y prácticas culturales sean preservados y compartidos con los jóvenes.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han retrasado la construcción de la biblioteca Kankuaka?

Los principales obstáculos han sido los múltiples aplazamientos y suspensiones por desacuerdos sobre la ubicación, alertas climáticas emitidas por el IDEAM, incumplimientos identificados por la interventoría en el consorcio constructor y la falta de comunicación clara entre la comunidad y el Ministerio de las Culturas. La falta de recursos iniciales y el abandono por parte de los contratistas también han dificultado el avance del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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