Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo le solicitó a las autoridades judiciales esclarecer la muerte de Keiner Banguera Mancilla, líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos en El Charco, Nariño. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el fallecimiento del joven ocurrió el pasado 2 de octubre, en un operativo de la fuerza pública. Según la información recolectada hasta este momento, existen varias hipótesis acerca del contexto en el que Banguera perdió la vida. La Defensoría enfatizó la importancia de que estas versiones sean verificadas mediante un proceso judicial riguroso y con garantías para todas las partes, preservando la integridad y objetividad de la investigación.

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La entidad dejó claro que corresponde exclusivamente a la justicia penal ordinaria determinar qué fue lo que aconteció, estableciendo no solo el momento y el lugar de los hechos, sino también las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte. Además, debe definir si existe o no alguna responsabilidad penal en torno al caso. Para ello, la Defensoría solicitó expresamente a la Fiscalía General de la Nación priorizar el caso y adelantar todas las actuaciones necesarias que lleven al pronto esclarecimiento de los hechos. Igualmente, insistió en que debe verificarse el cumplimiento de los protocolos específicos de la fuerza pública para este tipo de operativos.

En el comunicado, la Defensoría del Pueblo también hizo un llamado a la fuerza pública, pidiendo cooperación plena con las autoridades judiciales, entrega de la información solicitada y transparencia durante el proceso investigativo. El acompañamiento a la comunidad y la familia de Keiner Banguera es otro de los compromisos asumidos por la entidad, la cual afirmó que continuará escuchando las inquietudes y vigilando las actuaciones oficiales hasta que las circunstancias de la muerte se aclaren totalmente.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció la muerte de Banguera un día después, a través de la red social X. Según Indepaz, Banguera era miembro de organizaciones sociales del Pacífico, pertenecientes al Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa). Relatos de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente revelan que, al momento de los hechos, el líder se desplazaba en un bote propio cuando fue, presuntamente, atacado por una brigada de la Infantería de Marina, que luego trasladó su cuerpo al casco urbano. Estos hechos continúan siendo materia de investigación.

¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de Keiner Banguera Mancilla?

La Defensoría del Pueblo exigió que se esclarezca el contexto y las causas de la muerte de Keiner Banguera Mancilla. Pidió a las autoridades judiciales mantener todas las garantías durante la investigación, priorizar el caso y verificar la actuación de la fuerza pública, exigiendo colaboración absoluta y transparencia.

¿Cuál es el rol de Indepaz en la denuncia del caso de Keiner Banguera Mancilla?

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció públicamente la muerte de Keiner Banguera y aportó información sobre su liderazgo social y los hechos investigados, señalando que la muerte presuntamente fue causada por una brigada de la Infantería de Marina durante un operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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