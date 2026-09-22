En medio de un intenso verano y de la preocupación por la falta de agua, más de 4.000 habitantes de El Tambo, Nariño, salieron a las calles para participar en una multitudinaria rogativa por la lluvia. La jornada estuvo marcada por la fe de los habitantes, quienes acompañaron la imagen de Jesús Nazareno en una procesión para pedir que regresen las precipitaciones al municipio.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Ideam lanzó alerta por lo que viene para varias regiones de Colombia: hay dos riesgos)

La actividad se llevó a cabo el pasado fin de semana y fue organizada por la Diócesis de Pasto, con la participación de habitantes de El Tambo y comunidades cercanas. La procesión recorrió las principales calles del municipio en medio de oraciones y plegarias por el regreso de las lluvias.

Detrás de esta manifestación religiosa hay una situación que preocupa a buena parte de la población. El municipio atraviesa una sequía que ya completa más de seis meses y que ha reducido de manera considerable las fuentes de agua. Desde julio, además, se aplica un racionamiento nocturno del servicio debido a la disminución en los niveles disponibles.

Lee También

La falta de lluvias también ha golpeado las actividades agrícolas de la región. Cultivos como el plátano, la yuca y el café se han visto afectados por las condiciones climáticas, mientras que los habitantes han advertido sobre la reducción de los caudales de varios ríos y fuentes que abastecen a las comunidades.

El escenario ha sido relacionado con la prolongada temporada seca y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que han contribuido a reducir las precipitaciones en diferentes zonas del país.

Por eso, la procesión terminó convirtiéndose en una expresión colectiva de la preocupación que existe entre los habitantes de El Tambo. Cientos de personas se reunieron con la esperanza de que las lluvias regresen y permitan recuperar las fuentes hídricas y aliviar las dificultades que atraviesan los campesinos.

(Ver también: “Ya se asoma”: Max Henríquez advierte por lo que viene el fin de semana para Colombia)

La imagen de Jesús Nazareno avanzó por las calles mientras los participantes elevaban sus oraciones, en una tradición que, en esta ocasión, estuvo directamente relacionada con la falta de agua que enfrenta el municipio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.