El Ideam anticipó un aumento generalizado de las precipitaciones durante este martes y miércoles en diferentes regiones del país, por lo que las lluvias seguirían siendo protagonistas durante los próximos días. La entidad explicó que Colombia atraviesa su segunda temporada de lluvias, especialmente en las zonas norte y occidente, pese a la influencia del fenómeno de El Niño.

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Geraldine Vega, meteoróloga del Ideam, señaló que las precipitaciones podrían disminuir durante jueves y viernes. “Durante los días martes y miércoles se prevé un aumento generalizado de la precipitación a nivel nacional. Durante los días jueves y viernes, es probable que se disminuyan los acumulados de precipitación”, explicó la especialista.

Cabe mencionar que esta previsión llega después de las fuertes lluvias y la granizada que sorprendieron a Bogotá durante la tarde de este lunes 5 de octubre. Según el medio, el fenómeno afectó principalmente sectores del occidente y noroccidente, además de algunas zonas del sur y norte de la capital.

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Aunque avanzan las condiciones asociadas a El Niño, estamos en la segunda temporada de más lluvias del año. Se esperan precipitaciones en varias regiones y altas temperaturas en distintos territorios. https://t.co/5AoRdu5ewB — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 5, 2026

Asimismo, la granizada dejó vías y zonas verdes cubiertas de blanco y ocasionó dificultades para el tráfico vehicular. Kennedy, Engativá y Suba estuvieron entre las localidades más afectadas, según el balance entregado por Guillermo Escobar, director del IDIGER.

Finalmente, Escobar explicó que estas condiciones pueden presentarse incluso durante El Niño. El funcionario señaló que las altas temperaturas registradas durante la mañana, sumadas al ingreso de humedad a Bogotá, favorecieron las precipitaciones y advirtió que este tipo de episodios podría repetirse durante octubre y noviembre.

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