En la tarde de este lunes, 5 de octubre, se presentó un aguacero en Bogotá de los que hace mucho tiempo no había, pues las gotas vinieron acompañadas de granizo, que terminó llenando las calles de un blanco que no se veía hace rato.

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Este aguacero se presentó en distintas localidades de Bogotá, como el caso de Modelia, Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos, entre otros, afectando la movilidad en esas zonas.

Es más, los videos muestran la intensidad de la lluvia y cómo quedaron las calles, parqueaderos, parques y más como si tuvieran nieve encima, al mejor estilo de las postales navideñas de países europeos o Estados Unidos.

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Necesitamos a @BomberosBogota calle 25 G 84 A, Barrio Santa Cecilia, Modelia, Bogotá, inundado totalmente. @comitemodeliar1 https://t.co/aLUU0fHLzR — Jhon Doe (@JhonDoeColombia) October 5, 2026

Tormenta eléctrica sobre el barrio modelia https://t.co/pcyVJkcwgx — Cesar Andrés Martínez Osma (@Camo__Oficial) October 5, 2026

Nunca había visto una granizada así en Bogotá! 🌨️😶‍🌫️ así se ve el barrio Modelia desde mi balcón… chimba pero no tanto pa los que están afuera :/ https://t.co/4RSxGVbg2e — LordOfReggaeton (@LordOfReggaeton) October 5, 2026

Terrible granizada en Modelia https://t.co/ZMIlzKqpSW — Pilates Modelia (@PilatesModelia) October 5, 2026

Fuerte granizada en Bogotá por el sector de modelia ☔️ https://t.co/O5wWdlgPRO — Marilyn Natalia (@Nataliaglaverde) October 5, 2026

Por lo pronto, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas por la situación, pero les pide a los conductores que conduzcan con cuidado porque las vías se ponen mucho más lisas y los frenos no van a reaccionar de la misma manera, así que es mejor que mantengan la prudencia con el objetivo de evitar accidentes en el resto del día.

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Por su parte, a los peatones se les recomienda resguardarse en sitios como restaurantes, panaderías, centros comerciales y más para evitar que el granizo les cause lesiones en la cabeza o en la piel.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.