Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) presentó el reporte oficial del clima para este lunes 5 de octubre de 2026 en Bogotá. De acuerdo con la información divulgada por este organismo, el pronóstico para la capital no solo sirve para planificar mejor las actividades cotidianas, sino que ayuda a prevenir contratiempos durante la jornada. Según el IDIGER, se recomienda estar atentos a los posibles cambios en las condiciones atmosféricas durante el día, especialmente porque se esperan variaciones entre sectores de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la madrugada, el informe prevé un cielo en su mayoría nublado, con probabilidades de lluvias ligeras. La temperatura estimada en ese lapso estará cerca de los 10 °C, lo que implica la necesidad de tomar precauciones respecto al abrigo para quienes deban salir temprano. En la mañana, el IDIGER anticipa un cielo que oscilará entre nublado y parcialmente nublado, aunque en algunos sectores predominará el tiempo seco. Esto podría favorecer un comienzo de semana más tranquilo para los bogotanos en determinadas zonas, aunque no se descartan variaciones imprevistas de acuerdo con el reporte.

Ya hacia la tarde, las condiciones tenderán hacia un cielo mayormente nublado, mientras que la posibilidad de lluvias será más relevante; se estiman precipitaciones ligeras a moderadas en diferentes partes de la ciudad, por lo que se sugiere prever alternativas para la movilidad. Finalmente, durante la noche persistirá la nubosidad, con lluvias dispersas y temperaturas que ascenderán levemente hasta los 13 °C, situación que nuevamente exige planificación por parte de quienes requieran desplazarse en esas horas.

Para consultar en tiempo real las condiciones del clima, el reporte indica que el Sistema Alerta Bogotá (SAB) proporciona información actualizada y puede ser consultado fácilmente, incluso desde teléfonos móviles. Además, si usted desea información detallada sobre lluvias en una zona específica, puede acceder al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción de “Lluvias” dentro del segmento “Otros mapas”, y digitar la dirección que le interesa verificar. De esa forma, el sistema le indicará si en el sector consultado está lloviendo o no, facilitando la planeación de sus actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá?

Para conocer el pronóstico de lluvias en Bogotá, usted puede utilizar el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Este sistema provee información actualizada sobre el estado del clima y las condiciones de lluvias en la ciudad. Puede acceder a través del sitio web oficial (www.sab.gov.co) y consultar los reportes con facilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el 5 de octubre de 2026 según el IDIGER?

El reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para el 5 de octubre de 2026 indica cielo mayormente nublado durante la mayor parte del día, posibilidad de lluvias ligeras en la madrugada y la noche, además de probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde. Se estiman temperaturas en torno a los 10 °C en la madrugada y cerca de 13 °C en la noche.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z