Por: Portal Bogotá

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Varias zonas de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca enfrentarán cortes de luz este lunes 5 de octubre de 2026, según información oficial difundida por Enel Colombia. Estas interrupciones estarán motivadas por trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro de energía, acciones que requieren la suspensión temporal del servicio en sectores específicos. De acuerdo con Enel Colombia, los barrios en los que se interrumpirá el suministro eléctrico han sido informados previamente y tendrán horarios definidos para que los residentes puedan prepararse adecuadamente ante el corte.

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Entre las localidades afectadas en Bogotá se encuentran Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Suba, Sumapaz y Usme. Por ejemplo, en Bosa, el corte será de 8:15 a. m. a 2:15 p. m. en el barrio El Danubio Azul, mientras que en Chapinero el barrio El Nogal estará sin servicio entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. En Kennedy, varias zonas estarán afectadas en distintos intervalos, como la Cooperativa de Sub (8:45 a. m. a 5:45 p. m.) y Alquería La Fragua II (8:00 a. m. a 5:00 p. m.). Así mismo, barrios de Puente Aranda como Provivienda Norte y San Rafael Industrial tendrán cortes durante buena parte del día, y la localidad de Suba registra múltiples barrios impactados. En Sumapaz y Usme, áreas rurales como Tunal Bajo y El Bosque Sur Oriental Rural I enfrentarán interrupciones que pueden durar hasta las 6:00 p. m., según Enel Colombia.

En los municipios aledaños, Soacha experimentará corte de luz en el barrio El Progreso desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. En Tocancipá, los sectores San Javier y Verganzo, junto a la vereda Verganzo, tendrán interrupciones entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Por su parte, Zipaquirá tendrá un corte programado en una franja de las calles 5 a 7 y carreras 21 a 23 en horas de la tarde.

Enel Colombia recomendó a los ciudadanos desconectar sus electrodomésticos mientras dure la intervención, programar sus actividades tomando en cuenta las franjas horarias de suspensión, y evitar abrir la nevera en repetidas ocasiones para conservar los alimentos. Además, la empresa recordó la importancia de permitir el ingreso del personal técnico, validando siempre su identidad llamando al número oficial dispuesto para Bogotá y Cundinamarca (601 5 115 115), como medida de seguridad durante los trabajos de mantenimiento. Todas estas acciones buscan minimizar el impacto de las interrupciones y garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico tras los trabajos programados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca afectados por cortes de luz el 5 de octubre de 2026?

Durante esa jornada, los cortes de luz en Bogotá afectarán barrios de las localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Suba, Sumapaz y Usme, cada uno con horarios y sectores específicos informados previamente. En Cundinamarca, los municipios de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá tendrán interrupciones en ciertos sectores y veredas, como El Progreso, San Javier, Verganzo y áreas urbanas definidas según Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones hace Enel Colombia durante los cortes de electricidad programados?

Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar electrodomésticos para evitar daños, organizar sus actividades considerando las horas de suspensión, mantener la nevera cerrada para preservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado, validando la identidad a través de la línea oficial proporcionada, lo cual busca que los trabajos de mantenimiento se desarrollen de manera segura y eficiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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