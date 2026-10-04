Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá vivió recientemente dos jornadas caracterizadas por la masiva asistencia de ciudadanos en los alrededores de El Campín, en el marco de un concierto de BTS. Con la intención de garantizar la seguridad, orientar a los asistentes y fortalecer la presencia institucional durante todo el evento, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) desplegó diferentes equipos en el territorio. Según la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría, el despliegue tuvo como eje central la prevención de riesgos y el acompañamiento a la ciudadanía en cada fase de la jornada.

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Durante esta actividad, los Gestores de Convivencia, fácilmente identificables por sus chaquetas rojas, apoyaron los distintos puntos de acceso, zonas de alta concentración y puentes de TransMilenio, brindando orientación y recomendaciones a los asistentes. Su papel fue clave para guiar sobre el uso responsable del espacio público y propiciar un ambiente de convivencia adecuada. En paralelo, los Gestores del Orden –con chaquetas grises y azules– mantuvieron presencia en las zonas de mayor afluencia, reforzando la orientación y la atención a quienes acudieron al evento.

Una herramienta destacada en el operativo fue el programa AIDE, Atención Integral a la Denuncia Ciudadana, mediante el cual se ofreció un acompañamiento cercano a ciudadanos que pudieran encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o ser víctimas de delitos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el equipo de AIDE facilitó además el acceso a la oferta institucional existente y orientó sobre las rutas de atención disponibles para formular denuncias.

Este dispositivo buscó anticiparse a dificultades comunes en eventos de este tipo, como aglomeraciones, problemas de movilidad o uso indebido del espacio público, factores que pueden incidir en la seguridad general. Por ello, la estrategia no solo estuvo basada en atender incidentes, sino en identificar y prevenir riesgos mediante una colaboración coordinada con otras autoridades. Además, los asistentes fueron orientados en los principales puntos de transporte público y zonas de circulación, con el objetivo de brindar atención continua, incluso durante el desplazamiento al evento y al regresar a casa.

Finalmente, voceros oficiales recordaron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en la prevención, sugiriendo mantener bajo control sus pertenencias y estar atentos al entorno. También se remarcó el uso de la Línea de Emergencias 123 ante cualquier eventualidad, como una vía inmediata de atención institucional, conforme a la información de la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones desarrolló la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia durante el concierto de BTS en Bogotá?

La Secretaría desplegó Gestores de Convivencia y Gestores del Orden en las inmediaciones de El Campín, acompañando a los ciudadanos en los filtros de ingreso, estacionamientos y zonas de transporte público. El equipo de AIDE estuvo presente para atender denuncias y orientar a personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto, con el objetivo de ofrecer prevención, atención y orientación antes, durante y después del evento.

¿Qué es AIDE y cómo ayuda a los ciudadanos en eventos masivos?

AIDE, que significa Atención Integral a la Denuncia Ciudadana, es un programa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que brinda atención a quienes puedan estar en riesgo o hayan sido víctimas de delitos. Facilita la orientación sobre rutas de atención, apoya la formalización de denuncias y acerca la oferta institucional a los asistentes durante grandes concentraciones de público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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