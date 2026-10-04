Por: Portal Bogotá

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En un operativo policial marcado por la rapidez de reacción y el trabajo coordinado, dos hermanos fueron capturados tras protagonizar una persecución que terminó con un vehículo volcado y un rescate de película en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Los hechos ocurrieron luego de que los sospechosos cometieran el hurto de un carro en cercanías al estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo, y mantuvieran a su propietario privado de la libertad dentro del mismo automotor.

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El suceso comenzó cuando agentes de la Policía, durante sus labores de patrullaje en el barrio San Vicente Ferrer, detectaron una situación inusual: un carro siendo remolcado por otro mediante una cuerda. Al acercarse para inspeccionar, los uniformados escucharon voces de auxilio provenientes del interior del vehículo, lo que encendió sus alertas de inmediato. Cuando los policías intentaron detener la marcha de los automotores, los presuntos implicados emprendieron una huida que concluyó abruptamente cuando el carro en fuga se volcó tras perder el control durante la persecución.

Luego del accidente, uno de los sospechosos intentó escapar a pie, pero fue interceptado por una patrulla cercana, mientras que la otra persona, atrapada dentro del automóvil accidentado, fue detenida en el sitio. Las autoridades actuaron rápidamente para rescatar al propietario del automotor, quien se encontraba amordazado en la parte trasera del carro.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de la red social X (antes Twitter), que los dos capturados, hermanos de 26 y 28 años, son presuntos responsables del hurto de dos vehículos bajo las modalidades de falso servicio y halado. Uno de los detenidos, además, registra cuatro anotaciones previas por el delito de hurto. Ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Resaltaron que la denuncia ciudadana es una herramienta fundamental para sancionar conductas delictivas y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los responsables del robo y secuestro cerca de El Campín en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía de Bogotá y citada por el propio alcalde Carlos Fernando Galán, los responsables son dos hermanos de 26 y 28 años de edad. Ambos fueron sorprendidos por la Policía tras una persecución y tienen antecedentes relacionados con delitos similares, incluyendo hurto.

¿Cómo se realizó la captura de los sospechosos del robo en Teusaquillo y Tunjuelito?

La captura se realizó luego de que uniformados observaran un carro siendo remolcado sospechosamente y escucharan pedidos de auxilio en el barrio San Vicente Ferrer. Al intentar detenerlos, los delincuentes huyeron y terminaron volcándose. Uno fue atrapado mientras intentaba escapar a pie y el otro fue detenido en el vehículo volcado. Así lograron rescatar al propietario secuestrado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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