Por: Portal Bogotá

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Varias zonas de Bogotá, así como los municipios vecinos de Soacha, Sopó y Gachancipá en Cundinamarca, experimentarán cortes de agua programados este lunes 5 de octubre de 2026. Según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estos cortes responden a la necesidad de efectuar obras de mejora y mantenimiento en la infraestructura de suministro del servicio. Dichas obras buscan prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios, minimizando afectaciones futuras a los usuarios.

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Los trabajos, que implican una suspensión temporal del servicio, se distribuyen en distintas localidades de Bogotá. En la localidad de Suba, los barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén, situados entre la carrera 45 y la carrera 58 y entre la calle 147A y la calle 170, tendrán el servicio interrumpido desde las 11:00 p. m. durante seis horas por mantenimiento preventivo. En Puente Aranda, el barrio Remanso, comprendido entre la avenida carrera 30 y la avenida carrera 50, y de la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, enfrentará un corte desde las 8:00 a. m. que se extenderá por 27 horas, debido a empates de redes de acueducto.

En la localidad Antonio Nariño, los barrios Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur, ubicados entre la carrera 10 y la carrera 12D y desde la calle 13 Sur hasta la calle 27 Sur, experimentarán suspensión del servicio desde las 7:00 a. m., durante 24 horas, por mantenimiento preventivo. Teusaquillo verá afectados los barrios Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, Centro Comercial Gran Estación y la Secretaría de Educación (SED), desde la diagonal 22A hasta la avenida calle 26 y entre la carrera 50 y la avenida carrera 68, con un corte de cuatro horas desde las 10:00 a. m., debido a macromedición (proceso para controlar y medir grandes caudales de agua en la red).

En los municipios de Gachancipá y Sopó, así como en el sector Acuopolis (Serinco, Ecopulpack y Concremóvil), los cortes iniciarán a las 11:00 a. m. y durarán 24 horas, en el marco de tareas de mantenimiento correctivo. De acuerdo con la EAAB, se recomienda a los ciudadanos llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, racionalizar el uso privilegiando el lavado de manos y preparación de alimentos, y, en caso necesario, solicitar carrotanques a través de la Acualínea 116, priorizando clínicas, hospitales y centros de alta afluencia de público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios y municipios de Bogotá tendrán cortes de agua el 5 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes programados afectarán barrios específicos en las localidades de Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño y Teusaquillo en Bogotá, así como los municipios de Soacha, Gachancipá y Sopó en Cundinamarca. Cada corte tiene horarios y duraciones diferentes, según los trabajos previstos en cada sector.

¿Qué recomendaciones hace la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja a los usuarios llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Se recomienda usar el agua con racionalidad, priorizando la higiene básica y la preparación de alimentos. Además, la entidad informa que el servicio de carrotanques estará disponible principalmente para centros médicos y lugares de alta concurrencia, los cuales pueden solicitarlo a través de la línea de atención Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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