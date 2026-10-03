Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) compartió su reporte del clima para Bogotá correspondiente al domingo 4 de octubre de 2026, información clave para que usted pueda planear sin inconvenientes cualquier salida o actividad en la ciudad. De acuerdo con lo divulgado por el IDIGER, durante la madrugada de ese domingo se prevé un cielo mayormente nublado, aunque con un predominio de tiempo seco. Sin embargo, resalta que no se descartan lloviznas de tipo aislado y disperso, por lo que es prudente tomar precauciones, especialmente si tiene previsto desplazarse a primeras horas del día. Además, la temperatura mínima esperada rondará los 11 °C, lo que sugiere la necesidad de abrigarse durante las primeras horas.

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Para la mañana, el instituto advierte que el cielo podría variar entre nublado y parcialmente nublado, manteniéndose en general condiciones de tiempo seco. Todas estas proyecciones forman parte de un esfuerzo conjunto del IDIGER y del Sistema Alerta Bogotá (SAB) para mantener informada a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones cotidianas relacionadas con el clima. Según la publicación, el SAB ofrece recursos adicionales para que usted pueda aprovechar el pronóstico en su vida diaria. Así, puede consultar a través de sus canales cómo responder o planificar ante eventuales cambios meteorológicos.

En la misma línea, la administración distrital destaca que la consulta del pronóstico no se reduce solamente a los reportes generales. Incluso, es posible acceder a mapas interactivos de mapas.bogota.gov.co, donde usted, desde cualquier dispositivo —sea celular, tableta o computador— puede verificar en tiempo real la presencia de lluvias en sectores específicos de la ciudad. Solo debe ingresar al portal, seleccionar el ícono de mapa en el costado derecho y luego, entre los ‘Tipos de mapa’, elegir la opción ‘Lluvias’ dentro de ‘Otros mapas’. Una vez hecho esto, basta digitar la dirección exacta que le interesa y el sistema le indicará si allí está lloviendo en ese momento, permitiendo una planeación mucho más detallada y hecha a la medida de sus actividades.

Este reporte recuerda también la importancia de consultar información sobre otros eventos que pueden impactar la rutina dominical, como cortes de luz o los puntos de vacunación habilitados en distintas zonas de Bogotá, aspectos que la administración sugiere tener en cuenta al programar el día, especialmente cuando se suman condiciones climatológicas variables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el domingo 4 de octubre de 2026?

De acuerdo con el IDIGER, para ese día se espera en la madrugada cielo mayormente nublado con tiempo seco y posibilidad de lloviznas aisladas, y una temperatura mínima cercana a los 11 °C. Por la mañana, el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado, predominando las condiciones secas.

¿Cómo consultar en línea si está lloviendo en mi barrio de Bogotá?

Puede hacerlo fácilmente accediendo a mapas.bogota.gov.co, seleccionando el tipo de mapa “Lluvias” y digitando su dirección en el buscador. El sistema mostrará en tiempo real la presencia de lluvias en la ubicación consultada, lo que permite planificar salidas de manera informada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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