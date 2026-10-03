Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá hace un llamado a los ciudadanos para que se unan a la jornada de vacunación que tendrá lugar el domingo 4 de octubre de 2026. De acuerdo con información publicada por la propia entidad, cualquier persona que resida en la capital puede acercarse ese día, llevando su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad para iniciar, continuar o completar su esquema de inmunizaciones.

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El objetivo de esta jornada, según la Secretaría Distrital de Salud, es fortalecer la prevención de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras afecciones prevenibles mediante vacunas. Además, en esta oportunidad estará disponible la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano, conocido por sus siglas VPH, destinada a niñas y niños de entre 9 y 17 años de edad. Esta estrategia busca reducir los riesgos asociados a infecciones que pueden traer graves complicaciones a largo plazo, especialmente en la población infantil y adolescente.

Según la información suministrada por la Secretaría, los puntos de vacunación estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana y cubrirán diferentes zonas de Bogotá. Estos espacios están ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares que tienen una alta concurrencia de personas. Es importante señalar que los puntos de vacunación pueden actualizarse diariamente y los ciudadanos pueden consultar la lista más reciente a través de las redes sociales oficiales de la administración distrital.

Adicionalmente, Bogotá cuenta con más de 200 puntos fijos instalados en centros de salud y entidades prestadoras de servicios, conocidas como IPS, lo que facilita el acceso continuo y oportuno a las vacunas necesarias para la población. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla será exclusiva para gestantes y personas mayores de 60 años y solo se aplicará en lugares autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. Esto garantiza que la administración de la dosis se realice de manera segura, bajo supervisión profesional.

¿Cuáles son las principales vacunas disponibles en la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante esta jornada, estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Según la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación busca proteger tanto a niños como a adultos de afecciones que pueden ser graves si no se previenen a tiempo.

¿Dónde puedo consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 4 de octubre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud indica que la ubicación de los puntos de vacunación se puede consultar en el enlace oficial proporcionado en su portal web. Asimismo, las redes sociales de la entidad actualizan diariamente la información para que los ciudadanos sepan dónde acudir el 4 de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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