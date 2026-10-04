Mientras miles de personas se concentraban en los alrededores del estadio El Campín para asistir a la segunda presentación de BTS en Bogotá, las autoridades reportaron la captura de cinco presuntos delincuentes que, al parecer, aprovechaban la concentración de público para cometer hurtos.

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Los hechos se registraron el sábado 3 de octubre de 2026, en medio del dispositivo de seguridad dispuesto para la segunda noche de conciertos del grupo surcoreano. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los detenidos serían conocidos como ‘cosquilleros’, una modalidad de delincuencia en la que los responsables utilizan el contacto físico o distracciones para sustraer pertenencias de las víctimas.

Uno de los elementos encontrados durante el procedimiento llamó la atención de las autoridades: uno de los presuntos delincuentes tenía un radio de comunicación, que habría sido utilizado para mantener contacto en tiempo real con otras personas.

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Este elemento hace parte de las indagaciones para establecer si los involucrados actuaban de manera coordinada y si tenían como objetivo a las personas que llegaban o salían del estadio durante los conciertos.

#BOGOTÁ. Anoche 03OCT, autoridades capturaron a cinco presuntos “cosquilleros” en inmediaciones del Estadio El Campín durante la previa del concierto de BTS. ​A uno de los detenidos se le incautó un radio de comunicación con el que se coordinaba en tiempo real con otros cómplices en la zona. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 4, 2026

La situación ocurrió en un contexto de alta concentración de público. BTS se presentó por primera vez en Colombia con dos conciertos, programados para el 2 y 3 de octubre, con más de 50.000 asistentes por noche en El Campín.

La llegada masiva de espectadores llevó a las autoridades a reforzar los controles en las inmediaciones del escenario, especialmente por el riesgo de hurtos en zonas donde se concentran grandes cantidades de personas.

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Las capturas se suman así a las situaciones de seguridad que debieron ser atendidas durante uno de los eventos musicales con mayor asistencia registrados en Bogotá en los últimos días. Las autoridades deberán determinar ahora la responsabilidad individual de los cinco detenidos y establecer si existía una estructura coordinada detrás de los hechos.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.