Una fuerte lluvia acompañada de granizo provocó este lunes diferentes afectaciones en Bogotá, principalmente en sectores del occidente y centro de la ciudad.

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De acuerdo con Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones más fuertes se concentraron en la zona central-occidental de Bogotá, con afectaciones reportadas en localidades como Kennedy, Engativá y algunos sectores de Suba.

La situación dejó varios puntos con encharcamientos e inundaciones, además de problemas derivados de la caída de árboles y daños en algunas estructuras.

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Escobar indicó que hasta el momento se han registrado cerca de cinco situaciones relacionadas con colapsos de árboles, así como emergencias por acumulación de agua en las vías.

También se reportaron inundaciones asociadas al reflujo de aguas lluvias y aguas negras en algunos sectores.

Una de las zonas donde se han conocido imágenes de las afectaciones es Modelia, donde el granizo cubrió algunas calles y complicó el desplazamiento de vehículos.

Este es el anuncio del funcionario:

🌧️ #AEstaHora (4:36 PM) El director del IDIGER, Guillermo Escobar, entrega un reporte sobre las novedades registradas tras las lluvias y la granizada de esta tarde en Bogotá. Dale play ⬇️ https://t.co/qUFrRfkFzm — IDIGER (@IDIGER) October 5, 2026

Granizo e inundaciones complicaron la movilidad

Las lluvias también causaron problemas de movilidad en diferentes corredores de la capital.

Entre los sectores afectados se encuentra la avenida calle 13 y la avenida de La Esperanza, mientras que en Modelia algunos vehículos tuvieron dificultades para avanzar debido a la acumulación de granizo y agua.

La situación también alcanzó sectores de Teusaquillo, donde las condiciones meteorológicas coincidieron con el inicio de la hora de mayor movimiento de personas que regresan a sus casas, trabajos o universidades.

La recomendación para los conductores es transitar con precaución, especialmente por los sectores donde se presenten encharcamientos o acumulaciones de granizo.

El mal tiempo también tuvo impacto en la operación del Aeropuerto El Dorado, donde las condiciones de visibilidad y la tormenta obligaron a restringir temporalmente las operaciones aéreas.

Los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Bogotá deben consultar directamente con su aerolínea para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

Idiger advierte que pueden presentarse más lluvias

El director del Idiger explicó que las condiciones registradas este lunes pueden repetirse durante octubre y noviembre, por lo que recomendó a los ciudadanos mantenerse preparados.

Según Escobar, durante la jornada se presentaron temperaturas cercanas a los 24 grados durante la mañana y posteriormente ingresó humedad a la capital, lo que contribuyó a las condiciones de lluvia y granizo.

Además de los árboles caídos y los encharcamientos, las autoridades atendieron algunos colapsos estructurales menores, principalmente relacionados con cubiertas livianas, terrazas y estructuras de parqueaderos elaboradas con policarbonato.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, el Idiger recomendó revisar y limpiar los sistemas de drenaje de aguas lluvias en las viviendas y verificar el estado de las edificaciones.

En caso de una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.