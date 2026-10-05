La operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá presenta una afectación este lunes 5 de octubre debido a las condiciones meteorológicas adversas y una falla en las comunicaciones.
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La Aeronáutica Civil informó que, por una fuerte tormenta, visibilidad reducida y una falla en comunicaciones, fue decretado un ‘ground stop’ para todos los vuelos con origen o destino en la terminal aérea de Bogotá.
La autoridad pidió a los viajeros consultar directamente con su aerolínea para conocer el estado de sus vuelos.
Este es el anuncio de la Aerocivil:
ATENCIÓN BOGOTÁ (BOG) 🚨
Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado.
Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea. Seguiremos informando. https://t.co/2pwPyb3slS
— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 5, 2026
¿Qué pasa con los vuelos de El Dorado?
El ‘ground stop’ implica una suspensión temporal de las operaciones aéreas afectadas, mientras se mantienen las condiciones que llevaron a adoptar la medida.
En este caso, Aerocivil señaló tres factores:
- La tormenta que afecta el área de Bogotá
- La reducción de la visibilidad
- Una falla en las comunicaciones.
Por esa razón, los viajeros con vuelos programados desde o hacia El Dorado deben verificar directamente con la aerolínea si su itinerario mantiene la hora prevista, presenta una demora o tendrá alguna modificación.
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