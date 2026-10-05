Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 5, 2026 - 3:59 pm

La operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá presenta una afectación este lunes 5 de octubre debido a las condiciones meteorológicas adversas y una falla en las comunicaciones.

(Vea también: Fuerte granizada este lunes en Bogotá: varias calles quedaron cubiertas de blanco)

La Aeronáutica Civil informó que, por una fuerte tormenta, visibilidad reducida y una falla en comunicaciones, fue decretado un ‘ground stop’ para todos los vuelos con origen o destino en la terminal aérea de Bogotá.

La autoridad pidió a los viajeros consultar directamente con su aerolínea para conocer el estado de sus vuelos.

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Este es el anuncio de la Aerocivil:

¿Qué pasa con los vuelos de El Dorado?

El ‘ground stop’ implica una suspensión temporal de las operaciones aéreas afectadas, mientras se mantienen las condiciones que llevaron a adoptar la medida.

En este caso, Aerocivil señaló tres factores:

  • La tormenta que afecta el área de Bogotá
  • La reducción de la visibilidad
  • Una falla en las comunicaciones.

Por esa razón, los viajeros con vuelos programados desde o hacia El Dorado deben verificar directamente con la aerolínea si su itinerario mantiene la hora prevista, presenta una demora o tendrá alguna modificación.

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