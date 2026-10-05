Una situación ocurrida en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá generó una fuerte reacción en redes sociales, luego de que un joven denunciara que fue retirado de un vuelo de Delta después de negarse a cambiar de asiento y comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo.

Sigue a PULZO en Discover

El pasajero documentó parte del episodio utilizando unas gafas con cámara y posteriormente publicó el video en TikTok. La grabación rápidamente se hizo viral y, según medios que conocieron el caso, ya supera los seis millones de reproducciones.

(Lea también: Investigan presunto abandono de dos perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y verifican custodia según la ley)

Según el relato del joven, durante el vuelo le solicitaron que cambiara de asiento para permitir que una mujer pudiera sentarse junto a su esposo. En un primer momento habría aceptado la petición. Sin embargo, al conocer cuál sería el nuevo puesto, decidió permanecer en el lugar que tenía asignado, pues consideró que el asiento que le ofrecían era más pequeño e incómodo.

Lee También

La situación habría cambiado cuando otro integrante de la tripulación se acercó para preguntarle su nombre. El pasajero aseguró que percibió una actitud que le pareció extraña y decidió comenzar a grabar con sus gafas. Según su versión, el trabajador de Delta reaccionó negativamente al darse cuenta de que estaba siendo registrado.

En las imágenes compartidas en redes se observa parte de la conversación y al empleado solicitándole que dejara de grabarlo.

De acuerdo con el testimonio del joven, el integrante de la tripulación habría hablado posteriormente con el capitán. Minutos después, otra persona se acercó para informarle que el piloto había tomado la decisión de retirarlo del vuelo.

El pasajero aseguró que desconocía qué versión de los hechos había recibido el capitán antes de tomar esa determinación. Finalmente, decidió recoger sus pertenencias y abandonar la aeronave.

“Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”, relató el joven, según la información publicada por Semana.

Después de abandonar el avión, el pasajero afirmó que Delta lo reubicó, pero que la situación le ocasionó modificaciones en su itinerario y gastos adicionales. Por esta razón, aseguró que inició un reclamo formal contra la aerolínea y que cuenta con los videos como evidencia de lo ocurrido.

Posteriormente, el joven publicó una nueva actualización en la que afirmó que Delta se comunicó con él. Según su versión, durante ese contacto la compañía le habría informado que el piloto no había realizado ningún reporte sobre el incidente y le habría ofrecido 150 dólares como compensación.

El pasajero manifestó que no estaba dispuesto a aceptar esa propuesta y que continuaría con el proceso de reclamación.

La situación ha generado dudas sobre las circunstancias bajo las cuales una aerolínea puede impedir que un pasajero continúe en un vuelo. El contrato de transporte de Delta contempla diferentes escenarios en los que puede negarse el embarque, entre ellos situaciones relacionadas con el incumplimiento de las condiciones de transporte o razones operativas y de seguridad. En casos de denegación involuntaria de embarque por sobreventa, la compañía también contempla mecanismos de compensación, aunque las condiciones dependen de las circunstancias específicas.

(Lea también: Exponen ambulancia usada para llevar maletas a aeropuerto El Dorado: autoridades de Bogotá responden)

Sin embargo, el caso denunciado por el joven no ha sido presentado como un episodio de sobreventa, por lo que las razones exactas por las que el capitán decidió retirarlo deberán ser aclaradas por la aerolínea y las partes involucradas.

Hasta ahora, la versión difundida públicamente corresponde principalmente al relato del pasajero y a las imágenes que él mismo publicó. El video continúa generando reacciones en redes sociales, mientras el joven asegura que seguirá adelante con su reclamación para establecer por qué terminó siendo retirado del vuelo y cuáles fueron las razones que llevaron al capitán a tomar esa decisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.