La confianza que durante años habría construido una mujer con habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, terminó convertida en una denuncia colectiva. Más de 90 personas aseguran haber sido afectadas por una presunta estafa que superaría los $ 500 millones, de acuerdo con testimonios conocidos por Blu Radio.

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La mujer, quien tenía un centro de estética en el sector, habría establecido relaciones cercanas con diferentes vecinos, especialmente adultos mayores. Según los denunciantes, posteriormente comenzó a solicitarles dinero bajo distintos argumentos.

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Uno de los principales motivos que habría utilizado para pedir ayuda económica era la supuesta enfermedad de su hermana, a quien habría presentado como una paciente con cáncer terminal.

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Según relataron algunos de los afectados a Blu Radio, la mujer les manifestó que necesitaba dinero para cubrir los gastos relacionados con el tratamiento de su hermana. Esta versión habría llevado a varios vecinos a entregarle diferentes cantidades de dinero. Con el tiempo, los habitantes del sector aseguran que descubrieron que la enfermedad no tendría las características que inicialmente les habían contado.

“Todos quedamos desconcertados cuando nos enteramos que la hermana no tenía cáncer terminal”, relató una de las personas afectadas al medio.

Otra víctima explicó que la mujer tenía facilidad para generar vínculos con quienes acudían a su negocio o tenían contacto frecuente con ella.

“Era una persona que se ganaba la confianza de uno con solo hablar”.

Además de los préstamos, los denunciantes aseguran que la mujer habría manejado cadenas de dinero y recibido aportes de varias personas. También señalaron que la actividad religiosa que supuestamente desarrollaba en el sector habría contribuido a fortalecer los vínculos con algunos habitantes.

También habría recibido dinero por tratamientos estéticos

El presunto engaño no estaría relacionado únicamente con préstamos o solicitudes de ayuda. Algunos vecinos aseguran que pagaron por anticipado procedimientos y tratamientos estéticos que finalmente no recibieron.

La situación habría quedado al descubierto después de que la mujer desapareciera del barrio durante los últimos días. Según los afectados, antes de irse habría retirado diferentes elementos del centro de estética que funcionaba en la zona.

De acuerdo con los testimonios recopilados por Blu Radio, la suma de los préstamos, las cadenas de dinero y los pagos anticipados superaría los 500 millones de pesos.

Además de señalar a la mujer, algunos de los afectados hicieron señalamientos contra otros miembros de su familia. Una de las víctimas aseguró que detrás de lo ocurrido podría existir una estructura integrada por varios familiares. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a las denuncias de los afectados y deberán ser establecidas por las autoridades.

La persona mencionó entre los supuestos involucrados a la madre de la mujer, a un hijo, su esposa, sobrinos y a la hermana que habría sido presentada como paciente con cáncer. Por ahora, no existe una determinación judicial que establezca la responsabilidad penal de estas personas.

Ante la magnitud de las presuntas pérdidas económicas, los afectados decidieron acudir a las autoridades y presentar una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación.

La investigación deberá establecer cómo se realizaron las operaciones, cuánto dinero recibió cada persona, si existió un esquema organizado para obtener los recursos y quiénes, eventualmente, estarían involucrados.

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El caso ocurre además en un contexto en el que las autoridades de Bogotá han reforzado los controles sobre establecimientos dedicados a servicios de estética. La Alcaldía de Puente Aranda informó que durante 2026 ha realizado operativos de inspección a este tipo de negocios y ha suspendido temporalmente establecimientos que incumplían requisitos legales.

Por ahora, los vecinos de Galán esperan que la denuncia avance y puedan recuperar parte de los recursos que aseguran haber entregado durante los últimos años.

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