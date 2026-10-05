Por: Caracol Televisión

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Confiar en el amor no siempre sale bien y la reconocida actriz María Margarita Giraldo, hermana de Miguel Varoni, lo sabe de primera mano. Durante su paso por el programa ‘La Red’, la celebridad abrió su corazón para revelar un duro capítulo de su vida personal: el momento exacto en el que una pareja sentimental engañó su buena fe y terminó despojándola de sus ahorros.

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¿Cómo fue la estafa que vivió María Margarita Giraldo?

La actriz explicó que la amarga experiencia no vino por parte de una amistad, sino de un romance del pasado.

De acuerdo con sus declaraciones, el sujeto aprovechó un momento de transición en la vida de la actriz para envolverla con engaños difíciles de detectar.

“El hombre era un mitómano impresionante y como buen mitómano sabía decir las mentiras. Entonces yo le creí mucho y creí en él”, afirmó, añadiendo que es una situación en la que muchas mujeres se pueden ver reflejadas.

El punto crítico de la traición llegó cuando el hombre le solicitó una suma monetaria con la excusa de realizar una inversión. La actriz cedió entregándole sus ahorros en divisas extranjeras, lo que derivó en la pérdida total de sus recursos:

“Me pidió una plata para invertir en un negocio y me dejó sin cinco… eran mis dólares que tenía ahorrados”.

Ante esta situación, la frase: “amigo, el ratón del queso” cobró todo el sentido para la artista, quien confesó el enorme enojo que sintió en un principio tras quedarse sin capital.

Pese al duro golpe económico y emocional, María Margarita Giraldo contó con el respaldo incondicional de su familia para salir adelante.

“Mi mamá me dio la mano, me regañó, claro, pero me dio la mano”, recordó entre risas sobre la reacción de su progenitora.

Hoy en día, la actriz ve aquel episodio superado y reflexiona con tranquilidad sobre las consecuencias de los actos deshonestos:

“Por supuesto, Dios me ha multiplicado enormemente y seguro él no, porque una persona que tiene que robar, engañar, no le puede ir bien”.

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