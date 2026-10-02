El actor colombiano Juan Pablo Raba reveló que una aplicación de bótox en la frente le ocasionó cambios en sus expresiones faciales, una situación que llegó a afectar su trabajo frente a las cámaras.
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En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el artista explicó que la experiencia lo llevó a descartar definitivamente la posibilidad de volver a someterse a este procedimiento estético.
Según relató, la decisión de aplicarse la sustancia surgió después de que su esposa, la presentadora Mónica Fonseca, le sugiriera corregir una marca que tenía en la frente. Aunque inicialmente tenía sus dudas, terminó aceptando la recomendación y se hizo el tratamiento por primera vez.
Sin embargo, al día siguiente notó cambios que no esperaba. Raba contó que una de sus cejas quedó más levantada que la otra y que su rostro perdió parte de la movilidad que necesitaba para expresar emociones con naturalidad. El actor también mencionó que la apariencia de sus ojos hundidos se hizo más evidente, lo que representó un inconveniente durante las grabaciones por las necesidades de iluminación y trabajo de cámara.
Para Raba, el principal problema fue que la rigidez facial limitaba su capacidad de interpretar emociones como la tristeza, el amor, la rabia o la sorpresa. El artista señaló que la expresividad es una herramienta fundamental para los actores, pues les permite transmitir sentimientos y construir sus personajes ante el público.
Aunque el médico que le hizo el procedimiento le propuso regresar para hacer ajustes, el colombiano rechazó la posibilidad. “No, compadre, no voy a volver, hermano. Primera y última vez”, recordó que le respondió al especialista.
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Pese a esa experiencia, Juan Pablo Raba aseguró que aprendió la lección y que no volverá a someterse a este tipo de procedimientos. El actor continuará con su carrera artística y con su participación en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, un espacio en el que conversa sobre las emociones, la salud mental y los desafíos que enfrentan los hombres al expresar sus sentimientos.
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