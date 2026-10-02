El actor colombiano Juan Pablo Raba reveló que una aplicación de bótox en la frente le ocasionó cambios en sus expresiones faciales, una situación que llegó a afectar su trabajo frente a las cámaras.

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(Ver también: Juan Pablo Raba sufrió un “infarto” por procedimiento que se hizo: “Sentí que me moría”)

En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el artista explicó que la experiencia lo llevó a descartar definitivamente la posibilidad de volver a someterse a este procedimiento estético.

Según relató, la decisión de aplicarse la sustancia surgió después de que su esposa, la presentadora Mónica Fonseca, le sugiriera corregir una marca que tenía en la frente. Aunque inicialmente tenía sus dudas, terminó aceptando la recomendación y se hizo el tratamiento por primera vez.

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Sin embargo, al día siguiente notó cambios que no esperaba. Raba contó que una de sus cejas quedó más levantada que la otra y que su rostro perdió parte de la movilidad que necesitaba para expresar emociones con naturalidad. El actor también mencionó que la apariencia de sus ojos hundidos se hizo más evidente, lo que representó un inconveniente durante las grabaciones por las necesidades de iluminación y trabajo de cámara.